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Главная Экономика Алименты после совершеннолетия: кто может претендовать на выплаты

Алименты после совершеннолетия: кто может претендовать на выплаты

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2026 13:06
Алименты после 18 лет: кто из детей может получать деньги от родителей
Молодые люди на улице. Фото: Новини.LIVE

Достижение ребенком 18-летнего возраста не всегда означает прекращение обязанности родителей по его материальному содержанию. Украинское законодательство предусматривает случаи, когда совершеннолетний сын или дочь могут и в дальнейшем получать алименты.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

Речь идет, в частности, о нетрудоспособных детях, нуждающихся в финансовой помощи, а также о совершеннолетних детях, продолжающих обучение. В то же время сам факт нетрудоспособности или обучения не гарантирует выплату алиментов. Закон устанавливает дополнительные условия, а размер помощи определяется с учетом материального положения обеих сторон и других важных обстоятельств.

Алименты после 18 лет для нетрудоспособных детей

Согласно статье 198 Семейного кодекса Украины, родители обязаны содержать совершеннолетних нетрудоспособных сына или дочь, если они нуждаются в материальной помощи, а родители имеют возможность ее предоставлять.

Таким образом, совершеннолетие само по себе не лишает нетрудоспособного ребенка права на содержание. Однако для возникновения такого права должны одновременно присутствовать два основных условия: потребность ребенка в финансовой помощи и возможность родителей ее обеспечивать.

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Кто имеет право на алименты во время учебы

Отдельные правила действуют в отношении совершеннолетних детей, продолжающих обучение.

Статья 199 Семейного кодекса предусматривает право на содержание для совершеннолетних сына или дочери в возрасте до 23 лет, если они продолжают обучение, в связи с чем нуждаются в материальной помощи, а родители могут ее предоставлять.

То есть для получения алиментов необходимо одновременное выполнение нескольких условий. Ребенок должен быть совершеннолетним, но моложе 23 лет, продолжать обучение и нуждаться в финансовой поддержке именно в связи с ним. В то же время родители должны иметь возможность оказывать такую помощь.

По достижении 18 лет алименты уже не начисляются автоматически. Необходимо установить предусмотренные законом основания для продолжения содержания.

Как договориться о выплате алиментов

Вопрос материального содержания совершеннолетнего ребенка можно решить без суда, если родители соглашаются добровольно выполнять свои обязанности.

Для этого заключается письменный договор между родителями или между плательщиком алиментов и совершеннолетним ребенком. Такой документ должен быть нотариально заверен.

В договоре стороны могут самостоятельно определить условия и размер материальной помощи.

Когда придется обращаться в суд

Если добровольно договориться об содержании не удалось, алименты можно взыскать через суд.

Иск в местный суд может подать сама совершеннолетняя дочь или сын. Такое право также имеет тот из родителей, с кем проживает совершеннолетний ребенок.

От чего зависит размер алиментов

Суд может установить алименты в виде фиксированной денежной суммы и/или в виде доли от заработка или иного дохода плательщика.

При определении размера выплат учитываются:

  • состояние здоровья и материальное положение совершеннолетнего ребенка;
  • состояние здоровья и финансовые возможности плательщика алиментов;
  • наличие у него других детей;
  • наличие нетрудоспособных мужа, жены, родителей или детей, которых он также должен содержать;
  • другие обстоятельства, имеющие существенное значение.

Также суд может учесть возможность получения материальной помощи совершеннолетним ребенком от второго родителя, мужа или жены, а также от совершеннолетних брата или сестры.

В каких случаях алименты могут выплачиваться после 18 лет

Итак, правило о прекращении родительской обязанности после достижения ребенком совершеннолетия не является абсолютным.

Нетрудоспособные совершеннолетние дети могут претендовать на содержание, если нуждаются в материальной помощи, а родители имеют возможность ее предоставить.

Для тех, кто продолжает обучение, право на алименты может сохраняться до 23 лет при условии, что обучение обусловливает потребность в материальной помощи, а родители могут ее обеспечить.

В каждой ситуации учитываются конкретные обстоятельства, в частности потребности совершеннолетнего ребенка и финансовые возможности родителей.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что грозит в случае неуплаты алиментов. Родителей в Украине могут за это привлечь к уголовной ответственности. Речь идет о применении строгого правового механизма воздействия на нарушителя, а не только о взыскании штрафа.

Также Новини.LIVE писали, из-за каких ошибок при оформлении алиментов ребенок может недополучать деньги. Важно не просто подать заявление, а правильно обосновать свои требования. Необходимы доказательства того, что ребенок нуждается в этих средствах.

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Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина

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