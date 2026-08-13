Алименты после 18 лет: кто из детей может получать деньги от родителей

Алименты после совершеннолетия: кто может претендовать на выплаты
Достижение ребенком 18-летнего возраста не всегда означает прекращение обязанности родителей по его материальному содержанию. Украинское законодательство предусматривает случаи, когда совершеннолетний сын или дочь могут и в дальнейшем получать алименты.
Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.
Речь идет, в частности, о нетрудоспособных детях, нуждающихся в финансовой помощи, а также о совершеннолетних детях, продолжающих обучение. В то же время сам факт нетрудоспособности или обучения не гарантирует выплату алиментов. Закон устанавливает дополнительные условия, а размер помощи определяется с учетом материального положения обеих сторон и других важных обстоятельств.
Алименты после 18 лет для нетрудоспособных детей
Согласно статье 198 Семейного кодекса Украины, родители обязаны содержать совершеннолетних нетрудоспособных сына или дочь, если они нуждаются в материальной помощи, а родители имеют возможность ее предоставлять.
Таким образом, совершеннолетие само по себе не лишает нетрудоспособного ребенка права на содержание. Однако для возникновения такого права должны одновременно присутствовать два основных условия: потребность ребенка в финансовой помощи и возможность родителей ее обеспечивать.
Кто имеет право на алименты во время учебы
Отдельные правила действуют в отношении совершеннолетних детей, продолжающих обучение.
Статья 199 Семейного кодекса предусматривает право на содержание для совершеннолетних сына или дочери в возрасте до 23 лет, если они продолжают обучение, в связи с чем нуждаются в материальной помощи, а родители могут ее предоставлять.
То есть для получения алиментов необходимо одновременное выполнение нескольких условий. Ребенок должен быть совершеннолетним, но моложе 23 лет, продолжать обучение и нуждаться в финансовой поддержке именно в связи с ним. В то же время родители должны иметь возможность оказывать такую помощь.
По достижении 18 лет алименты уже не начисляются автоматически. Необходимо установить предусмотренные законом основания для продолжения содержания.
Как договориться о выплате алиментов
Вопрос материального содержания совершеннолетнего ребенка можно решить без суда, если родители соглашаются добровольно выполнять свои обязанности.
Для этого заключается письменный договор между родителями или между плательщиком алиментов и совершеннолетним ребенком. Такой документ должен быть нотариально заверен.
В договоре стороны могут самостоятельно определить условия и размер материальной помощи.
Когда придется обращаться в суд
Если добровольно договориться об содержании не удалось, алименты можно взыскать через суд.
Иск в местный суд может подать сама совершеннолетняя дочь или сын. Такое право также имеет тот из родителей, с кем проживает совершеннолетний ребенок.
От чего зависит размер алиментов
Суд может установить алименты в виде фиксированной денежной суммы и/или в виде доли от заработка или иного дохода плательщика.
При определении размера выплат учитываются:
- состояние здоровья и материальное положение совершеннолетнего ребенка;
- состояние здоровья и финансовые возможности плательщика алиментов;
- наличие у него других детей;
- наличие нетрудоспособных мужа, жены, родителей или детей, которых он также должен содержать;
- другие обстоятельства, имеющие существенное значение.
Также суд может учесть возможность получения материальной помощи совершеннолетним ребенком от второго родителя, мужа или жены, а также от совершеннолетних брата или сестры.
В каких случаях алименты могут выплачиваться после 18 лет
Итак, правило о прекращении родительской обязанности после достижения ребенком совершеннолетия не является абсолютным.
Нетрудоспособные совершеннолетние дети могут претендовать на содержание, если нуждаются в материальной помощи, а родители имеют возможность ее предоставить.
Для тех, кто продолжает обучение, право на алименты может сохраняться до 23 лет при условии, что обучение обусловливает потребность в материальной помощи, а родители могут ее обеспечить.
В каждой ситуации учитываются конкретные обстоятельства, в частности потребности совершеннолетнего ребенка и финансовые возможности родителей.
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