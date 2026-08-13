Аліменти після 18 років: хто з дітей може отримувати гроші від батьків

Молоді люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Досягнення дитиною 18 років не завжди означає припинення обов’язку батьків щодо її матеріального утримання. Українське законодавство передбачає випадки, коли повнолітні син або дочка можуть і надалі отримувати аліменти.

Про це розповіла "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

Йдеться, зокрема, про непрацездатних дітей, які потребують фінансової допомоги, а також про повнолітніх дітей, які продовжують навчання. Водночас сам факт непрацездатності чи навчання не гарантує виплату аліментів. Закон встановлює додаткові умови, а розмір допомоги визначається з урахуванням матеріального становища обох сторін та інших важливих обставин.

Аліменти після 18 років для непрацездатних дітей

Згідно зі статтею 198 Сімейного кодексу України, батьки повинні утримувати повнолітніх непрацездатних сина або дочку, якщо вони потребують матеріальної допомоги, а батьки мають можливість її надавати.

Таким чином, повноліття саме по собі не позбавляє непрацездатну дитину права на утримання. Однак для виникнення такого права одночасно мають бути наявні дві основні обставини: потреба дитини у фінансовій допомозі та можливість батьків її забезпечувати.

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Хто має право на аліменти під час навчання

Окремі правила діють для повнолітніх дітей, які продовжують навчання.

Стаття 199 Сімейного кодексу передбачає право на утримання для повнолітніх сина або дочки віком до 23 років, якщо вони продовжують навчання, через це потребують матеріальної допомоги, а батьки можуть її надавати.

Тобто для отримання аліментів необхідне одночасне виконання кількох умов. Дитина має бути повнолітньою, але молодшою 23 років, продовжувати навчання та потребувати фінансової підтримки саме у зв’язку з ним. Водночас батьки повинні мати можливість надавати таку допомогу.

Після досягнення 18 років аліменти вже не нараховуються автоматично. Необхідно встановити передбачені законом підстави для продовження утримання.

Як домовитися про виплату аліментів

Питання матеріального утримання повнолітньої дитини можна вирішити без суду, якщо батьки погоджуються добровільно виконувати свої обов’язки.

Для цього укладається письмовий договір між батьками або між платником аліментів і повнолітньою дитиною. Такий документ має бути нотаріально посвідчений.

У договорі сторони можуть самостійно визначити умови та розмір матеріальної допомоги.

Коли доведеться звертатися до суду

Якщо добровільно домовитися про утримання не вдалося, аліменти можна стягнути через суд.

Позов до місцевого суду може подати сама повнолітня дочка або син. Таке право також має той із батьків, разом із ким проживає повнолітня дитина.

Від чого залежить розмір аліментів

Суд може визначити аліменти у твердій грошовій сумі та/або у частці від заробітку чи іншого доходу платника.

Під час визначення розміру виплат враховуються:

стан здоров’я та матеріальне становище повнолітньої дитини;

стан здоров’я та фінансові можливості платника аліментів;

наявність у нього інших дітей;

наявність непрацездатних чоловіка, дружини, батьків чи дітей, яких він також повинен утримувати;

інші обставини, що мають істотне значення.

Також суд може врахувати можливість отримання матеріальної допомоги повнолітньою дитиною від другого з батьків, чоловіка або дружини, а також від повнолітніх брата чи сестри.

У яких випадках аліменти можуть виплачуватися після 18 років

Отже, правило про припинення батьківського обов’язку після досягнення дитиною повноліття не є абсолютним.

Непрацездатні повнолітні діти можуть претендувати на утримання, якщо потребують матеріальної допомоги, а батьки мають можливість її надавати.

Для тих, хто продовжує навчання, право на аліменти може зберігатися до 23 років за умови, що навчання зумовлює потребу в матеріальній допомозі, а батьки можуть її забезпечити.

У кожній ситуації враховуються конкретні обставини, зокрема потреби повнолітньої дитини та фінансові можливості батьків.

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