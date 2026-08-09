Злісна несплата аліментів: у яких випадках загрожує кримінальна відповідальність

Дитина з іграшкою, купюри гривні. Фото: Новини.LIVE, НБУ. Колаж: Новини.LIVE

Батьків в Україні можуть притягнути до кримінальної відповідальності за злісну несплату аліментів. Йдеться про застосування суворого правового механізму впливу на порушника, а не лише стягнення штрафу. Ми розібралися, хто ризикує приректи себе на обмеження волі через небажання виконувати рішення суду.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що чекає українців у разі злісної несплати аліментів станом на серпень 2026 року.

Які дії свідчать про злісну несплату

Спершу необхідно розібратися, чим відрізняється звичайна наявність заборгованості з аліментів від злісної несплати. У примітці до статті 164 Кримінального кодексу йдеться про те, що злочин оцінюють як сукупність таких базових умов:

наявність судового рішення про стягнення аліментів на утримання дитини;

борги зі сплати коштів у розмірі, що дорівнює або перевищує виплату за три місяці;

умисний характер поведінки.

Під умисним характером розуміють дії, свідомо спрямовані на ухилення від сплати аліментів. Це може бути приховування фактичного місця проживання, реальних доходів або майна, а також не сприяння власному працевлаштуванню.

Поширеними способами уникнення фінансової відповідальності є отримання незадекларованого доходу, оформлення рухомого/нерухомого майна на родичів, переїзд без повідомлення нового місця проживання, систематична відмова від запропонованих вакансій та ін.

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Що загрожує за злісну несплату аліментів

Покарання прописане у статті 164 ККУ. В разі першого притягнення загрожують:

громадські роботи від 80 до 120 годин;

або штраф від 1 700 до 3 400 грн;

або виправні роботи до року;

або пробаційний нагляд до двох років;

або обмеження волі до двох років.

Повторне засудження тягне за собою громадські роботи від 120 до 240 годин, або виправні роботи до двох років, або пробаційний нагляд від двох до трьох років, або обмежена волі на аналогічний строк.

Повторним вважається випадок, коли людину вдруге притягують до відповідальності за злісну несплату аліментів після відбуття покарання чи погашення судимості за попередню заборгованість. Якщо зафіксують рецидив, тобто скоєння нового злочину до закриття справи, можуть призначити більш суворе покарання.

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