ФОП в Україні загрожує в’язниця: за які порушення і на скільки років можуть позбавити волі

Жінка сидить за столом, документи в руках. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

За серйозні порушення закону ФОП в Україні чекає кримінальна відповідальність. Тобто існує ризик обмеження або позбавлення волі в певних випадках. Ми розібралися, що не можна робити підприємцям і який термін ув’язнення загрожує в серпні 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Кримінальний кодекс України.

Підроблення документів для ФОП

Для успішної процедури державної реєстрації ФОП або юридичної особи необхідно подати конкретні документи. Якщо людина свідомо внесла неправдиву інформацію чи умисно надала для перевірки довідки з неактуальними даними, відповідно до статті 205-1 ККУ їй загрожує:

штраф від 5 000 тисяч до 8 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — від 85 000 до 136 000 грн;

або пробаційний нагляд на строк до п’яти років;

або позбавлення волі до п’яти років.

За аналогічні дії, скоєні повторно, за попередньою змовою групою або з використанням службового становища, ФОП можуть оштрафувати на 136 000-170 000 грн чи позбавити волі на строк від трьох до п’яти років із потенційною забороною займатися певною діяльністю.

Виготовлення підакцизних товарів

Деякі фізичні особи-підприємці мають ліцензію на виготовлення і продаж підакцизної продукції, зокрема етилового спирту, алкогольних напоїв, спиртових дистилятів, пива, тютюну і його промислових замінників, пального тощо. В разі незаконної діяльності, тобто без офіційного дозволу, загрожує тільки штраф.

Читайте також:

Однак за повторне притягнення до відповідальності вже чекає позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років із конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Якщо ця продукція становить загрозу для життя і здоров’я людей, термін ув’язнення збільшиться до 8-10 років із конфіскацією майна. Аналогічне покарання передбачене в разі збуту товарів, що призвело до отруєння або смерті особи.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали про головні нововведення для ФОП і фізичних осіб у серпні 2026 року. Українців чекають нові тарифи УЗ на вантажні перевезення, зміна категорій отримувачів житлових ваучерів і встановлення лімітів на грошові перекази.

Також Новини.LIVE розповідали, що буде з фінансами українців у серпні. Мінімальна зарплата, пенсії, податки і прожитковий мінімум залишаться на попередніх рівнях. Однак декому доведеться більше платити за проїзд у транспорті та комунальні послуги.