ФЛП в Украине грозит тюрьма: за какие нарушения и на сколько лет могут лишить свободы

Женщина сидит за столом, документы в руках. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

За серьезные нарушения закона ФЛП в Украине ждет уголовная ответственность. То есть существует риск ограничения или лишения свободы в определенных случаях. Мы разобрались, что нельзя делать предпринимателям и какой срок заключения грозит в августе 2026 года.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Уголовный кодекс Украины.

Подделка документов для ФЛП

Для успешной процедуры государственной регистрации ФЛП или юридического лица необходимо предоставить конкретные документы. Если человек сознательно внес ложную информацию или преднамеренно предоставил для проверки справки с неактуальными данными, согласно статье 205-1 УКУ ему грозит:

штраф от 5 000 тысяч до 8 000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан — от 85 000 до 136 000 грн;

или пробационный надзор сроком до пяти лет;

или лишение свободы до пяти лет.

За аналогичные действия, совершенные повторно, по предварительному сговору группой или с использованием служебного положения, ФЛП могут оштрафовать на 136 000-170 000 грн или лишить свободы сроком от трех до пяти лет с потенциальным запретом заниматься определенной деятельностью.

Изготовление подакцизных товаров

Некоторые физические лица-предприниматели имеют лицензию на изготовление и продажу подакцизной продукции, в частности этилового спирта, алкогольных напитков, спиртовых дистиллятов, пива, табака и его промышленных заменителей, горючего и т.п. В случае незаконной деятельности, то есть без официального разрешения, грозит только штраф.

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Однако за повторное привлечение к ответственности уже ожидает лишение свободы сроком от трех до пяти лет с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров.

Если эта продукция представляет угрозу жизни и здоровью людей, срок заключения увеличится до 8-10 лет с конфискацией имущества. Аналогичное наказание предусмотрено в случае сбыта товаров, что привело к отравлению или смерти человека.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали о главных нововведениях для ФЛП и физических лиц в августе 2026 года. Украинцев ждут новые тарифы УЗ на грузовые перевозки, изменение категорий получателей жилых ваучеров и утверджение лимитов на денежные переводы.

Также Новини.LIVE рассказывали, что будет с финансами украинцев в августе. Минимальная зарплата, пенсии, налоги и прожиточный минимум останутся на прежних уровнях. Однако кое-кому придется больше платить за проезд в транспорте и коммунальные услуги.