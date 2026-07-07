3 ошибки при подаче на алименты в 2026 году: как не лишить ребенка причитающихся ему денег

Как добиться справедливых алиментов на ребенка. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Иногда возможность получить право на алименты всего за несколько дней кажется удобным и простым решением. Но именно спешка может привести к тому, что в будущем ребенок будет получать значительно меньше, чем мог бы. Поэтому важно знать, как добиться справедливых выплат для своего ребенка.

О том, из-за каких 3 распространённых ошибок при оформлении алиментов ребёнок может недополучать деньги, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на пояснения специалистов YouTube-канала "Наказ — наследственное, семейное, военное право".

Почему из-за "быстрых" алиментов можно лишиться возможности получать больше

Одна из самых распространенных ошибок — сразу выбирать самый простой вариант оформления алиментов, не учитывая будущие последствия. Действительно, получить судебный приказ можно довольно быстро — иногда в течение нескольких дней.

В таком случае стороны не вызываются в суд, а решение принимается на основании представленных документов. Это удобный вариант, если главная задача — быстро запустить процесс взыскания средств.

Но есть важный нюанс: при таком способе размер алиментов обычно зависит от официального дохода плательщика. По данным Министерства юстиции Украины, это:

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1/4 дохода — на одного ребенка;

1/3 дохода — на двоих детей;

1/2 дохода — на троих и более детей.

При этом существует максимальный предел выплат. То есть даже если человек имеет высокие доходы, сумма алиментов будет ограничена верхним пределом.

Другой вариант — обращение в суд с требованием установить алименты в виде фиксированной денежной суммы. Такой путь более длительный и сложный, но он может оказаться более эффективным в ситуациях, когда:

у ребенка есть дополнительные потребности;

официальные доходы скрываются;

имеется дополнительное имущество или другие источники дохода;

образ жизни не соответствует заявленным доходам.

В таких случаях важно не просто подать заявление, а правильно обосновать свои требования и предоставить доказательства того, что ребенок нуждается в этих деньгах.

Поэтому самое быстрое решение не всегда является самым выгодным. Иногда из-за спешки приходится повторно обращаться в суд, тратить время и средства.

Как не соглашаться на слишком низкую сумму алиментов

Еще одна распространенная ошибка — согласиться на минимальные выплаты только ради того, чтобы "хотя бы что-то получать". Но алименты — это средства не для одного из родителей, а для обеспечения потребностей ребенка.

Если сразу определить слишком низкую сумму, в будущем увеличить её может быть сложнее. Поэтому при решении вопроса о размере алиментов суд может учитывать не только официальную зарплату. Значение могут иметь:

уровень расходов;

имущественное положение;

дорогие покупки;

дополнительные доходы;

роскошный образ жизни плательщика.

Но важно помнить, что суд не будет самостоятельно искать подтверждение высокого достатка одного из родителей. Если есть основания полагать, что реальные доходы скрываются, необходимо предоставить доказательства.

Это могут быть сведения об имуществе, расходах, крупных покупках или другие обстоятельства, которые показывают реальные финансовые возможности человека. Также, если у ребенка есть особые потребности — это необходимо подтвердить документально.

Не должна ли будет ребенок содержать отца в старости, если отказаться от алиментов

Некоторые родители считают, что, если не обращаться за алиментами, то в будущем у ребенка не будет никаких обязательств перед вторым из родителей. Но это не так.

Сам факт отказа от алиментов не означает автоматического освобождения ребенка от возможной обязанности помогать отцу или матери в будущем.

Именно поэтому официальное оформление алиментов может быть важным не только сейчас, но и для защиты интересов ребенка в будущем. Если отец или мать не выполняют свою обязанность, это должно быть зафиксировано документально. То есть есть большая разница между двумя ситуациями:

первая — когда отец или мать были обязаны содержать ребенка, но уклонялись от этого;

вторая — когда вопрос об алиментах вообще не был официально зафиксирован.

То есть алименты — это не просто деньги сегодня. Это финансовая безопасность ребенка сейчас и в будущем. Именно поэтому, прежде чем выбрать способ оформления алиментов, стоит оценить все возможные последствия.

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