Забота о пожилых родственниках: когда внуки должны поддерживать деньгами бабушку или дедушку

Кто должен содержать нетрудоспособных бабушку или дедушку. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине совершеннолетние внуки и правнуки могут быть обязаны материально поддерживать своих нетрудоспособных бабушек, дедушек, прабабушек или прадедушек. Такая норма предусмотрена законодательством, но применяется она только при наличии определенных условий.

О том, должны ли внуки поддерживать деньгами своих дедушек и бабушек, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на положения 266 статьи Семейного кодекса Украины.

В каких случаях внуки должны помогать своим дедушкам и бабушкам материально

Закон устанавливает, что право на получение содержания имеют нетрудоспособные бабушка, дедушка, прабабушка или прадедушка, которые нуждаются в материальной помощи и не имеют лиц, которые должны обеспечивать их содержание в первую очередь. Речь идет прежде всего о муже или жене, а также совершеннолетних детях.

Если таких родственников нет или они по уважительным причинам не могут выполнять свою обязанность, обязанность по материальной поддержке может быть возложена на совершеннолетних внуков или правнуков. При этом важным условием является наличие у них финансовой возможности оказывать такую помощь.

Для возникновения этой обязанности должны одновременно существовать несколько условий:

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Внук или правнук должен быть совершеннолетним. Он должен иметь достаточные финансовые ресурсы для оказания помощи. Бабушка, дедушка, прабабушка или прадедушка должны быть нетрудоспособными и действительно нуждаться в финансовой поддержке. Лица первой очереди, которые по закону обязаны содержать родственника преклонного возраста, должны отсутствовать или не иметь возможности выполнять эту обязанность.

Право на получение алиментов законодательство предоставляет не только бабушкам и дедушкам, но и прабабушкам и прадедушкам. Вместе с тем Семейный кодекс не предусматривает встречной обязанности прабабушек и прадедушек содержать своих правнуков.

Из-за этого возникает определенная несогласованность в законодательстве, хотя на практике случаи оказания помощи правнуками своим прадедам или прабабушкам могут случаться чаще, чем наоборот.

Обязанность платить алименты не зависит от того, помогали ли бабушка, дедушка, прабабушка или прадедушка своим внукам и правнукам в прошлом. Даже если такая помощь ранее не оказывалась, это не освобождает от возможной обязанности содержания.

Кто должен помогать, если есть и внуки и правнуки

Если есть несколько лиц, которые подпадают под требования закона, обязанность возникает отдельно для каждого из них. Например, если родственник преклонного возраста имеет и совершеннолетнего внука, и совершеннолетнего правнука, суд может учитывать возможности каждого из них при решении вопроса о предоставлении содержания.

В случаях, когда иск о взыскании алиментов подается только к одному или нескольким родственникам, а не ко всем возможным плательщикам, суд все равно учитывает, что обязанность содержания возлагается на всех лиц, которые в соответствии с законом должны участвовать в обеспечении потребностей нетрудоспособного родственника. Именно поэтому размер выплат определяется с учетом этого обстоятельства (ст. 272 Семейного кодекса).

Кто считается нетрудоспособным лицом и имеет право на поддержку

Важно также понимать, кого закон считает нетрудоспособными лицами. К этой категории относятся:

люди с инвалидностью І, ІІ или ІІІ группы;

граждане, достигшие пенсионного возраста.

Однако самого статуса нетрудоспособности недостаточно — человек должен еще и реально нуждаться в материальной помощи.

Еще одним важным условием является отсутствие возможности получать содержание от лиц первой очереди. Закон не содержит исчерпывающего перечня причин, которые считаются уважительными, поэтому каждая ситуация оценивается судом отдельно. К таким причинам могут относиться:

сложное материальное положение;

необходимость содержать других членов семьи;

тяжелая болезнь мужа, жены или совершеннолетних детей;

если человек пропал без вести или другие обстоятельства, которые фактически делают невозможным оказание помощи.

Только после установления таких фактов суд может возложить обязанность по содержанию нетрудоспособного родственника на внуков или правнуков.

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