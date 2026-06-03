Турбота про родичів похилого віку: коли онуки повинні підтримувати грошима бабусю або дідуся

Хто повинен утримувати непрацездатних бабусю чи дідуся. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

В Україні повнолітні онуки та правнуки можуть бути зобов’язані матеріально підтримувати своїх непрацездатних бабусь, дідусів, прабабусь або прадідусів. Така норма передбачена законодавством, але застосовується вона лише за наявності визначених умов.

Про те, чи повинні онуки підтримувати грошима своїх дідусів та бабусь, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на положення 266 статті Сімейного кодексу України.

В яких випадках онуки повинні допомагати своїм дідусям та бабусям матеріально

Закон встановлює, що право на отримання утримання мають непрацездатні бабуся, дідусь, прабабуся чи прадідусь, які потребують матеріальної допомоги та не мають осіб, що повинні забезпечувати їх утримання в першу чергу. Йдеться насамперед про чоловіка або дружину, а також повнолітніх дітей.

Якщо таких родичів немає або вони з поважних причин не можуть виконувати свій обов’язок, обов’язок щодо матеріальної підтримки може бути покладений на повнолітніх онуків або правнуків. Водночас важливою умовою є наявність у них фінансової можливості надавати таку допомогу.

Для виникнення цього обов’язку мають одночасно існувати кілька умов:

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Онук або правнук повинен бути повнолітнім. Він має мати достатні фінансові ресурси для надання допомоги. Бабуся, дідусь, прабабуся чи прадідусь повинні бути непрацездатними та дійсно потребувати фінансової підтримки. Особи першої черги, які за законом зобов’язані утримувати родича похилого віку, повинні бути відсутніми або не мати можливості виконувати цей обов’язок.

Право на отримання аліментів законодавство надає не лише бабусям і дідусям, а й прабабусям та прадідусям. Водночас Сімейний кодекс не передбачає зустрічного обов’язку прабабусь і прадідусів утримувати своїх правнуків.

Через це виникає певна неузгодженість у законодавстві, хоча на практиці випадки надання допомоги правнуками своїм прадідам чи прабабусям можуть траплятися частіше, ніж навпаки.

Обов’язок платити аліменти не залежить від того, чи допомагали бабуся, дідусь, прабабуся або прадідусь своїм онукам і правнукам у минулому. Навіть якщо така допомога раніше не надавалася, це не звільняє від можливого обов’язку утримання.

Хто повинен допомагати, якщо є і онуки і правнуки

Якщо є кілька осіб, які підпадають під вимоги закону, обов’язок виникає окремо для кожного з них. Наприклад, якщо родич похилого віку має і повнолітнього онука, і повнолітнього правнука, суд може враховувати можливості кожного з них при вирішенні питання про надання утримання.

У випадках, коли позов про стягнення аліментів подається лише до одного або кількох родичів, а не до всіх можливих платників, суд все одно враховує, що обов’язок утримання покладається на всіх осіб, які відповідно до закону повинні брати участь у забезпеченні потреб непрацездатного родича. Саме тому розмір виплат визначається з урахуванням цієї обставини (ст. 272 Сімейного кодексу).

Хто вважається непрацездатною особою та має право на підтримку

Важливо також розуміти, кого закон вважає непрацездатними особами. До цієї категорії належать:

люди з інвалідністю І, ІІ або ІІІ групи;

громадяни, які досягли пенсійного віку.

Проте самого статусу непрацездатності недостатньо — людина повинна ще й реально потребувати матеріальної допомоги.

Ще однією важливою умовою є відсутність можливості отримувати утримання від осіб першої черги. Закон не містить вичерпного переліку причин, які вважаються поважними, тому кожна ситуація оцінюється судом окремо. До таких причин можуть належати:

складне матеріальне становище;

необхідність утримувати інших членів сім’ї;

тяжка хвороба чоловіка, дружини чи повнолітніх дітей;

якщо людина зникла безвісти або інші обставини, які фактично унеможливлюють надання допомоги.

Лише після встановлення таких фактів суд може покласти обов’язок щодо утримання непрацездатного родича на онуків або правнуків.

Раніше Новини.LIVE писали, що після смерті бабусі чи дідуся часто виникають питання щодо того, хто отримає їх спадщину, особливо якщо мова йде про онуків. Хоча вони не входять до першої черги спадкоємців, у деяких випадках закон дозволяє їм отримати майно.

Також Новини.LIVE розповідали, що у 2026 році непрацюючі пенсіонери, які доглядають за дітьми або онуками до 18 років, можуть отримувати додаткову надбавку до пенсії. Доплату Пенсійний фонд нараховує щомісяця на кожну дитину окремо.