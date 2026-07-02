Штрафы для родителей в Украине: какие суммы придется заплатить за нарушения в июле

Штрафы для родителей в Украине. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Родителям в Украине грозят крупные штрафы за уклонение от обязанностей, предусмотренных законом в отношении воспитания детей. Именно взрослые несут ответственность за благополучие и здоровье малолетних/несовершеннолетних. Нарушение установленных норм влечет за собой строгие финансовые санкции.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Какие штрафы грозят родителям

Если речь не идет о серьезных преступлениях, совершенных в отношении ребенка, то ответственность прописана в статье 184 КУоАП. Размеры штрафов зависят от нарушения и находятся на таком уровне в июле 2026 года:

от 850 до 1 700 грн — за ненадлежащий уход, уклонение от обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания;

от 1 700 до 5 100 грн — за повторные аналогичные действия в течение года;

от 850 до 1 700 грн — за совершение ребенком в возрасте 14-16 лет буллинга в отношении других участников образовательного процесса;

от 1 700 до 5 100 грн — за уголовное преступление, совершенное ребенком, не достигшим возраста привлечения к ответственности;

от 1 700 до 2 550 грн — за несоблюдение требований органа опеки и попечительства в отношении воспитания несовершеннолетнего;

от 2 550 до 5 100 грн — за повторное нарушение в течение года (с дополнительным временным запретом на выезд за границу и управление транспортным средством);

от 1 700 до 3 400 грн — за не оказание медицинской помощи и отсутствие лечения, рекомендованного врачами;

от 1 700 до 3 400 грн — за умышленное несоблюдение ограничения в отношении срока пребывания ребенка за границей.

Отдельный штраф в размере от 102 до 136 грн предусмотрен для родителей статьей 180 КУоАП за доведение несовершеннолетнего до состояния алкогольного опьянения. А статья 197 установила наказание за отсутствие у ребенка регистрации места жительства (прописки) — санкция составляет 17-51 грн в случае игнорирования первого предупреждения.

Что грозит за неуплату алиментов

Одно из наиболее распространенных нарушений со стороны родителей в Украине — злостное уклонение от уплаты денег на содержание детей. За неисполнение судебного решения предусмотрены общественные работы сроком от 80 до 120 часов, пробационный надзор до 2 лет или ограничение свободы на аналогичный срок.

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Если ранее человека уже судили за аналогичное правонарушение, то повторное деяние повлечет за собой общественные работы от 120 до 240 часов, пробационный надзор на 2-3 года или ограничение свободы на срок от 2 до 3 лет (статья 164 Уголовного кодекса).

Злостное уклонение в рамках данной статьи означает любые действия человека (сокрытие доходов, переезд, смена работы без уведомления), направленные на неисполнение решения суда, которые привели к возникновению задолженности по уплате алиментов в размере платежей за три месяца.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что грозит владельцам домашних животных в Украине. Безответственное содержание собак и кошек влечет за собой строгую административную ответственность. Штрафы за нарушение требований закона достигают нескольких тысяч гривен в июле 2026 года.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцы обязаны ухаживать за своими земельными участками. Речь идет о требовании регулярно скашивать траву и уничтожать сорняки. За невыполнение этого требования грозит штраф в размере от 340 до 1 360 грн (для должностных лиц и ФЛП суммы выше).