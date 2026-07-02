Штрафи для батьків в Україні: які суми доведеться заплатити за порушення в липні

Штрафи для батьків в Україні. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Батькам в Україні загрожують великі штрафи за ухилення від обов'язків, передбачених законом щодо виховання дітей. Саме дорослі несуть відповідальність за добробут і здоров'я малолітніх/неповнолітніх осіб. Порушення встановлених норм тягнуть за собою суворі фінансові санкції.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Які штрафи загрожують батькам

Якщо не йдеться про серйозні злочини, скоєні щодо дитини, то відповідальність прописана у статті 184 КУпАП. Розміри штрафів залежать від порушення і перебувають на такому рівні у липні 2026 року:

від 850 до 1 700 грн — за неналежний догляд, ухилення від обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання;

від 1 700 до 5 100 грн — за повторні аналогічні дії протягом року;

від 850 до 1 700 грн — за скоєння дитиною у віці 14-16 років булінгу до інших учасників освітнього процесу;

від 1 700 до 5 100 грн — за кримінальний злочин, скоєний дитиною, яка не досягла віку притягнення до відповідальності;

від 1 700 до 2 550 грн — за недотримання вимог органу опіки та піклування щодо виховання неповнолітнього;

від 2 550 до 5 100 грн — за повторне порушення протягом року (з додатковою тимчасовою забороною на виїзд за кордон і керування транспортним засобом);

від 1 700 до 3 400 грн — за ненадання медичної допомоги та відсутність лікування, рекомендованого лікарями;

від 1 700 до 3 400 грн — за умисне недотримання обмеження щодо строку перебування дитини за кордоном.

Окремий штраф у розмірі від 102 до 136 грн передбачений для батьків статтею 180 КУпАП за доведення неповнолітнього до стану алкогольного сп'яніння. А стаття 197 встановила покарання за відсутність у дитини реєстрації місця проживання (прописки) — санкція становить 17-51 грн у разі ігнорування першого попередження.

Що загрожує за несплату аліментів

Одне з найбільш поширених порушень батьків в Україні — злісне ухилення від сплати коштів на утримання дітей. За невиконання судового рішення передбачили громадські роботи строком від 80 до 120 годин, пробаційний нагляд до 2 років чи обмеження волі на аналогічний термін.

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Якщо раніше особу вже судили за аналогічне правопорушення, то повторне діяння потягне за собою громадські роботи від 120 до 240 годин, пробаційний нагляд на 2-3 роки чи обмеження волі на строк від 2 до 3 років (стаття 164 Кримінального кодексу).

Злісне ухилення у межах цієї статті означає будь-які дії людини (приховування доходів, переїзд, зміна роботи без інформування), спрямовані на невиконання рішення суду, що призвели до виникнення боргу зі сплати аліментів у розмірі платежів за три місяці.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що загрожує власникам домашніх тварин в Україні. Безвідповідальне утримання собак і котів тягне за собою сувору адміністративну відповідальність. Штрафи за порушення вимог закону сягають кількох тисяч гривень у липні 2026 року.

Також Новини.LIVE розповідали, що українці зобов’язані доглядати за своїми земельними ділянками. Йдеться про вимогу регулярно скошувати траву і знищувати бур’яни. За невиконання загрожує штраф у розмірі від 340 до 1 360 грн (для посадовців і ФОП суми більші).