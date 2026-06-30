Сорняки возле дома: какой штраф грозит украинцам в 2026 году

Штраф за сорняки на земельном участке. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Владельцы и пользователи земельных участков обязаны ухаживать за своей территорией, в частности регулярно скашивать траву и удалять сорняки. Если этого не делать, украинцам грозит штраф.

О том, какой штраф могут получить украинцы за сорняки возле дома в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на статью 91 Земельного кодекса Украины.

Могут ли наказать украинцев за сорняки на земельном участке

Обязанность следить за состоянием своего земельного участка предусмотрена Земельным кодексом Украины и Законом Украины "О благоустройстве населенных пунктов".

Помимо общегосударственных требований, в каждой общине могут действовать собственные Правила благоустройства. В них определяются дополнительные требования к содержанию территорий, в частности максимально допустимая высота травы и сроки, в которые ее необходимо скашивать.

Особое внимание следует уделять амброзии полынолистной и другим карантинным и аллергенным растениям. Они быстро распространяются, засоряют территории, негативно влияют на окружающую среду и могут представлять серьезную угрозу для здоровья людей, особенно тех, кто страдает аллергией.

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Если владелец или пользователь земельного участка не борется с сорняками, его могут привлечь к административной ответственности.

Какой штраф можно получить за сорняки возле дома

В зависимости от характера нарушения применяются положения статей 52 или 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Они предусматривают следующие штрафы:

для граждан — от 340 до 1 360 гривен;

для должностных лиц и физических лиц-предпринимателей — от 850 до 1 700 гривен.

Нарушения обычно выявляются во время проверок территорий уполномоченными представителями органов местного самоуправления. По результатам обследования они составляют акт или протокол.

После этого решение о наложении административного штрафа принимает комиссия при исполнительном органе местного совета или государственный экологический инспектор — в зависимости от того, какое именно нарушение было зафиксировано.

Поэтому регулярное скашивание сорняков — это не просто прихоть, а реальный способ поддерживать территорию в надлежащем состоянии, предотвращать распространение опасных растений и избежать административных штрафов.

Ранее Новини.LIVE писали, что самосевными считаются деревья и кусты, выросшие без участия человека. Если они появились на вашем земельном участке, вы можете убрать их самостоятельно. Но если дерево находится за пределами вашей территории или возле забора, срезать его без разрешения нельзя.

Также Новини.LIVE сообщали, что при посадке деревьев на своем участке важно соблюдать строительные нормы. Это поможет избежать споров с соседями, ведь со временем деревья и кусты могут разрастаться и заходить на чужую территорию.