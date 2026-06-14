Заготовка дров в 2026 году: можно ли рубить самосевные деревья на огороде и возле дома

Можно ли рубить на дрова самосевные деревья в Украине. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Иногда на участках украинцев растут деревья и кусты, которые люди не сажали. Они могут мешать вести хозяйство, а в некоторых случаях, даже создавать угрозу владельцу земли или его имуществу. В таком случае возникает вопрос, можно ли срубить эти зеленые насаждения, а полученную древесину использовать в качестве дров.

О том, могут ли украинцы рубить на дрова самосевные деревья и кусты на своей земле, в комментарии для сайта Новини.LIVE объяснил юрист Олег Козляк.

Какие деревья считаются самосевом и можно ли их срубать на дрова

Самосевом называют деревья и кусты, которые выросли сами по себе, без участия человека. Если такая растительность растет на вашем земельном участке, вы имеете право ее убрать.

"Это не подпадает под понятие "лесопользование". Наоборот, неудаление такой поросли может в отдельных случаях расцениваться как бездействие собственника", — пояснил юрист.

Закон требует использовать землю в соответствии с ее назначением. Поэтому владелец должен ухаживать за участком, не допускать его зарастания нежелательной растительностью и поддерживать надлежащий порядок на нем.

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Когда владелец обязан убирать самосевные деревья

В статье 91 Земельного кодекса Украины указано, что владельцы сельскохозяйственных земель должны:

обрабатывать землю;

бороться с сорняками;

выполнять необходимые агротехнические работы;

удалять нежелательную древесную растительность.

Если эти требования игнорировать, согласно 53 статье Кодекса Украины об административных правонарушениях может быть наложен штраф в размере от 85 до 340 гривен.

Можно ли срубать самосевные деревья возле дома

Возможность удаления деревьев в пределах населенных пунктов определяется постановлением Кабинета Министров Украины "Об утверждении Порядка удаления деревьев, кустов, газонов и цветников в населенных пунктах". Если дерево находится непосредственно на вашем земельном участке, обычно не требуется получать отдельное разрешение или оплачивать восстановительную стоимость зеленых насаждений.

Владелец может самостоятельно решать вопрос об удалении дерева, особенно если оно представляет опасность для людей, дома или хозяйственных построек.

"Если дерево растет полностью на вашем частном участке — вы, как владелец или пользователь, обычно имеете право принимать решение о его вырубке, особенно если дерево создает угрозу", — отмечает Олег Козляк.

Это правило действует даже для земельных участков, которые еще не оформлены в частную собственность, если на них уже расположены жилые или хозяйственные постройки.

Если же дерево растет не на вашей территории, а, например, за пределами участка или рядом с забором, самостоятельно его срубать нельзя. В таком случае нужно обратиться к местным властям и получить соответствующее разрешение.

"В пределах населенного пункта, если дерево подпадает под правила благоустройства, часто требуется получить "ордер" или разрешение на удаление зеленых насаждений в соответствии с местными нормами", — подчеркнул эксперт.

После подачи заявления специалисты осмотрят дерево, составят необходимые документы и определят сумму компенсации за его удаление. Только после выполнения этих процедур можно проводить вырубку.

Стоит помнить, что самовольная вырубка деревьев за пределами собственного участка без необходимых разрешений может привести к штрафам и обязанности возместить нанесенный ущерб. Размер компенсации зависит от размера дерева, в частности от толщины его ствола.

Ранее Новини.LIVE писали, что многие люди думают, что сухие или поваленные деревья у рек, озер или прудов можно просто забрать на дрова. Если ветки и стволы уже давно лежат, может показаться, что они никому не нужны, но без разрешения трогать такую древесину нельзя.

Также Новини.LIVE рассказывали, что дрова для украинцев остаются важным ресурсом, поэтому запас топлива часто готовят еще задолго до зимы. Однако самовольно срубать деревья в лесу или брать ветки запрещено — за это можно получить штраф.