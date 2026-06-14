Заготівля дров у 2026 році: чи можна рубати самосійні дерева на городі та біля дому

Чи можна рубати на дрова самосійні дерева в Україні. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Інколи на ділянках українців виростають дерева та кущі, які люди не висаджували. Вини можуть заважати вести господарство, а в деяких випадках, навіть створювати загрозу власнику землі чи його майну. В такому разі виникає запитання, чи можна зрізати ці зеленні насадження, а отриману деревину використовувати як дрова.

Про те, чи можуть українці рубати на дрова самосійні дерева та кущі на своїй землі, у коментарі для сайту Новини.LIVE пояснив юрист Олег Козляк.

Які дерева вважаються самосівом та чи можна їх зрізати на дрова

Самосійними називають дерева та кущі, які виросли самі по собі, без участі людини. Якщо така рослинність росте на вашій земельній ділянці, ви маєте право прибрати її.

"Це не підпадає під поняття "лісове користування". Навпаки, не видалення такої порослі може в окремих випадках розцінюватись як бездіяльність власника", — пояснив юрист.

Закон вимагає використовувати землю відповідно до її призначення. Тому власник повинен доглядати за ділянкою, не допускати її заростання небажаною рослинністю та підтримувати належний порядок на ній.

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Коли власник зобов’язаний прибирати самосійні дерева

У 91 статті Земельного кодексу України зазначається, що власники сільськогосподарських земель повинні:

обробляти землю;

боротися з бур’янами;

виконувати необхідні агротехнічні роботи;

прибирати небажану деревну рослинність.

Якщо ці вимоги ігнорувати, згідно з 53 статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення можуть накласти штраф у розмірі від 85 до 340 гривень.

Чи можна зрізати самосійні дерева біля будинку

Можливість видалення дерев у межах населених пунктів визначається постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах". Якщо дерево знаходиться безпосередньо на вашій земельній ділянці, зазвичай не потрібно отримувати окремий дозвіл або сплачувати відновну вартість зелених насаджень.

Власник може самостійно вирішувати питання щодо видалення дерева, особливо якщо воно становить небезпеку для людей, будинку чи господарських споруд.

"Якщо дерево росте повністю на вашій приватній ділянці — ви, як власник або користувач, зазвичай маєте право ухвалювати рішення про його вирубку, особливо якщо дерево створює загрозу", — зазначає Олег Козляк.

Таке правило діє навіть для земельних ділянок, які ще не оформлені у приватну власність, якщо на них уже розташовані житлові чи господарські будівлі.

Якщо ж дерево росте не на вашій території, а, наприклад, за межами ділянки або поруч із парканом, самостійно його зрізати не можна. У такому випадку потрібно звернутися до місцевої влади та отримати відповідний дозвіл.

"У межах населеного пункту, якщо дерево підпадає під правила благоустрою, часто потрібно отримати "ордер" або дозвіл на видалення зелених насаджень згідно з місцевими нормами", — наголосив експерт.

Після подання заяви спеціалісти оглянуть дерево, складуть необхідні документи та визначать суму компенсації за його видалення. Лише після виконання цих процедур можна проводити вирубку.

Варто пам’ятати, що самовільне зрізання дерев за межами власної ділянки без необхідних дозволів може призвести до штрафів та обов’язку відшкодувати завдані збитки. Розмір компенсації залежить від розміру дерева, зокрема від товщини його стовбура.

Раніше Новини.LIVE писали, що багато людей думають, що сухі чи повалені дерева біля річок, озер або ставків можна просто забрати на дрова. Якщо гілки та стовбури вже довго лежать може здається, що вони нікому не потрібні, але без дозволу чіпати таку деревину не можна.

Також Новини.LIVE розповідали, що дрова для українців залишаються важливим ресурсом, тому запас палива часто готують ще задовго до зими. Проте самовільно зрізати дерева в лісі або брати гілки заборонено — за це можна отримати штраф.