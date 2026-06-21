Заготовка дров летом: какой штраф грозит за срубленное дерево у дороги в 2026 году

Заготовка дров у дорог. Фото: УНИАН, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Рядом с большинством украинских дорог можно увидеть лесополосы и другие зеленые насаждения. Они помогают защищать дороги от ветра, пыли, снежных заносов и выполняют важную экологическую функцию. Поэтому просто прийти и рубить сухие деревья и ветки на дрова здесь нельзя.

О том, можно ли заготавливать дрова у дороги и какой штраф грозит за срубленное без разрешения дерево летом 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на закон "Об автомобильных дорогах".

Кто должен следить за состоянием деревьев у дорог

Часто вдоль трасс можно увидеть сухие деревья, сломанные ветки или поваленные стволы. Многие считают, что их можно забрать на дрова, но на самом деле это не так. За состояние таких насаждений отвечают специальные службы, ведь они являются частью дорожной инфраструктуры.

Обычно лесополосы, расположенные в пределах территории автомобильных дорог государственного значения, находятся в ведении областных служб автомобильных дорог. Для ухода за ними привлекаются подрядные организации, которые следят за состоянием деревьев и кустарников.

Если дерево стало аварийным, засохло или представляет опасность для транспорта или линий электропередач, его могут убрать. Но такие работы выполняются только официально:

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после оценки древесины;

получения необходимых разрешений.

Средства от реализации древесины используются для покрытия расходов на проведенные работы или поступают на счета соответствующих дорожных служб.

Разрешено ли убирать поваленные деревья и ветки у дороги

В комментарии для Новини.LIVE юрист Олег Козляк пояснил, что деревья вдоль автодорог расположены в специальных охранных зонах или полосах отвода. Использовать древесину с этих территорий можно только в соответствии с установленными правилами.

"Вырубка деревьев и кустарников в полосах отвода автомобильных дорог общего пользования проводится только по согласованию с соответствующими органами, по обращению к лесопользователю или владельцу дороги либо в соответствии с правилами, предусмотренными для таких полос", — подчеркнул Козляк.

Даже если дерево уже упало или ветки лежат на земле, они все равно считаются собственностью государственных или коммунальных учреждений. Поэтому самовольно забирать их для собственных нужд нельзя — это расценивается как нарушение закона.

На какую сумму могут оштрафовать за срубленное дерево у дороги

Согласно статьям 65 и 65-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за незаконную вырубку, повреждение или сбор древесины в лесополосах гражданам грозят штрафы:

от 510 до 1 020 гривен за первое нарушение;

от 1 020 до 1 530 гривен за повторное нарушение.

Для должностных лиц суммы значительно выше:

от 2 550 до 5 100 гривен за первый случай;

от 10 200 до 15 300 гривен за повторное нарушение.

Отдельно наказывается повреждение защитных насаждений вдоль дорог, рек и железных дорог. В таком случае граждане могут получить штраф от 510 до 765 гривен, а должностные лица — от 1 020 до 1 530 гривен.

Помимо штрафа, нарушитель должен возместить причиненный ущерб в соответствии с тарифами, установленными Кабинетом Министров Украины.

Тарифы для расчета ущерба, нанесенного лесу. Фото: Скриншот

Если ущерб будет значительным, может наступить уже уголовная ответственность. Согласно статье 246 Уголовного кодекса Украины, в таком случае закон предусматривает штраф от 17 до 34 тысяч гривен или даже лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Ранее Новини.LIVE писали, что дрова по-прежнему остаются важным источником отопления для многих украинцев, поэтому люди заранее готовятся к холодам и запасаются топливом. Но самовольно рубить деревья или срезать ветки в лесу нельзя — это нарушение закона, за которое предусмотрены штрафы.

Также Новини.LIVE рассказывали, что иногда на частном участке сами по себе растут деревья или кусты. Они могут мешать хозяйству или даже представлять опасность для людей и имущества. Поэтому часто возникает логичный вопрос: разрешено ли их срубать на дрова.