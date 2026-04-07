Помощь в старости: должны ли совершеннолетние дети поддерживать родителей деньгами

Родители — это самые близкие люди, которые сначала заботятся о детях, а со временем уже сами могут нуждаться в помощи. Лучший вариант — когда это происходит добровольно. Но бывают ситуации, когда без суда не обойтись.

О том, должны ли дети содержать своих нетрудоспособных родителей и как определяется размер алиментов, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на 202 статью Семейного кодекса Украины.

В каких случаях совершеннолетние дети должны содержать родителей

Совершеннолетние дети обязаны помогать родителям, если те потеряли трудоспособность — в силу возраста, болезни или инвалидности. Речь идет не только о деньгах, но и о базовых вещах: лекарствах, продуктах, одежде. Есть два варианта такой помощи:

Добровольно — когда семья договаривается без суда. Через суд — если согласия достичь не удается.

Суд может обязать детей платить алименты, если:

родители нетрудоспособны;

нет стабильного дохода;

им не хватает пенсии на жизнь;

дети не помогают добровольно;

при этом дети реально могут финансово поддержать.

В каждой ситуации суд отдельно оценивает обстоятельства. Если между сторонами есть договоренность, они сами определяют сумму помощи. В случае судебного решения размер алиментов может быть фиксированной суммой или долей от дохода ребенка.

Суд учитывает количество детей, наличие доходов и имущества у родителей, размер пенсии, финансовое состояние детей, состояние здоровья всех сторон и другие важные обстоятельства.

Кто именно должен платить алименты

Обязанность содержать родителей лежит на всех совершеннолетних детях — как родных, так и усыновленных. Обычно расходы делятся между ними поровну. Но есть исключение: если родителей лишили родительских прав и их не восстановили, дети не обязаны их содержать.

Когда дети могут не платить алименты родителям

В Киевском межрегиональном управлении Министерства юстиции Украины объяснили, что закон предусматривает случаи, когда дети освобождаются от обязанности содержать родителей:

если родители были лишены прав;

если они имели долги по алиментам в прошлом;

если они не воспитывали или не содержали ребенка.

Простыми словами, если родители не заботились о ребенке, он не обязан содержать их в старости.

