Алименты на детей в 2026 году — новые суммы и что грозит за несвоевременную уплату

Родители обязаны финансово поддерживать своих несовершеннолетних детей даже после развода. Это реализуется через алименты — обязательные выплаты, которые помогают покрывать базовые потребности ребенка.

О том, что грозит украинцам за неуплату алиментов в 2026 году, объяснили в Министерстве юстиции Украины.

Какая ответственность за неуплату алиментов в Украине

Если родители не платят алименты более трех месяцев, закон предусматривает следующие меры:

внесение в Единый реестр должников;

принудительное взыскание денег с имущества должника;

передача дела в правоохранительные органы из-за уклонения от уплаты.

Если задолженность превышает четыре месяца, государственный исполнитель может временно ограничить должника в:

праве на охоту;

пользовании оружием;

выезде за пределы Украины;

управлении транспортными средствами.

При наличии задолженности более шести месяцев составляется протокол об административном правонарушении. А если человек уклоняется от своих обязанностей один, два или три года, закон предусматривает наложение штрафа — до 50% от суммы задолженности.

Как изменится размер алиментов в 2026 году

Проект Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2026 год" предусматривает повышение прожиточного минимума для детей с 1 января 2026 года. Именно от этого показателя зависит размер алиментов.

Согласно статье 7 законопроекта, прожиточный минимум для детей с 1 января 2026 года составит:

для детей до 6 лет — 2 817 грн (в 2025 году — 2 563 грн);

для детей 6-18 лет — 3 512 грн (в 2025 году — 3 196 грн).

Семейный кодекс Украины устанавливает, что алименты должны обеспечивать полноценное развитие ребенка. Минимальный гарантированный размер алиментов не может быть меньше 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Кроме этого, существует минимальный рекомендованный размер алиментов — он равен полному прожиточному минимуму и может быть назначен судом, если плательщик имеет достаточный доход.

Поэтому минимально гарантированные алименты в 2026 году будут составлять:

для детей до 6 лет — 1 408,50 грн в месяц (в 2025 году — 1 281,50 грн);

для детей 6-18 лет — 1 756 грн в месяц (в 2025 году — 1 598 грн).

Как определяется сумма алиментов

Суд может назначить алименты в виде доли от дохода одного из родителей или в виде фиксированной денежной суммы. Выбор зависит от того, с кем проживает ребенок и какой доход имеет плательщик. В любом случае, алименты на одного ребенка не могут быть ниже минимального гарантированного уровня.

Ранее мы писали, что родители должны обеспечивать своих детей до 18 лет. Даже если один из родителей живет отдельно, он не освобождается от финансовых обязательств. Алименты уплачиваются добровольно или через решение суда.

Также мы рассказывали, что тема алиментов важна для многих украинских семей, особенно во время войны, когда один из родителей служит в армии. Закон обязывает военных обеспечивать детей, хотя порядок начисления и выплаты в таких случаях имеет свои нюансы.