Алименты без суда — какой договор могут заключить родители и что в нем можно прописать

Родители обязаны содержать ребенка до достижения им совершеннолетия. Даже если один из них проживает отдельно, это не освобождает его от финансовой ответственности. Алименты могут выплачиваться добровольно или по решению суда.

О том, что такое договор о добровольной уплате алиментов и как его заключить, объяснил адвокат Роман Симутин.

Как оформить добровольное соглашение об уплате алиментов

В соответствии с законодательством, существует два способа обеспечить выплату алиментов:

Получить решение суда о взыскании алиментов. Заключить добровольное соглашение между родителями (договор о содержании ребенка).

Родители могут подписать письменный договор об уплате алиментов. Он дает возможность самостоятельно определить все условия содержания ребенка — от размера регулярных платежей до порядка их перечисления. Документ обязательно заверяется нотариусом.

Такой договор позволяет урегулировать финансовые вопросы после развода прозрачно и понятно. Подписать соглашение должны оба родителя — и это не зависит от того, состояли они в официальном браке или нет. В соглашении должны быть четко определены:

размер алиментов;

сроки и способ их выплаты;

порядок использования средств.

При этом условия договора не могут сужать права ребенка, гарантированные Семейным кодексом Украины.

Что должно быть прописано в договоре

В договоре также могут быть прописаны важные аспекты совместного воспитания. Например, что место проживания ребенка определяется по месту жительства одного из родителей. Режим встреч может охватывать график свиданий, совместные поездки, праздничные дни и другие важные события.

Отдельно определяется сумма алиментов, которая не может быть меньше 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Выплаты подлежат обязательной индексации с учетом инфляции, чтобы сохранить их реальную стоимость.

Что делать, если один из родителей нарушает условия договора

Если один из родителей не выполняет обязательства, предусмотренные соглашением, алименты могут быть взысканы без обращения в суд — путем получения исполнительной надписи нотариуса. Для этого необходимо подать:

заявление о совершении исполнительной надписи;

доказательства наличия задолженности и просрочки выплат;

оригинал нотариально удостоверенного договора об алиментах.

После получения исполнительной надписи взыскатель имеет право обратиться в государственную или частную исполнительную службу для принудительного взыскания задолженности.

