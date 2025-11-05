Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Выплаты на детей повысили — сколько будет давать государство

Выплаты на детей повысили — сколько будет давать государство

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 14:05
обновлено: 13:43
Выплаты на детей существенно увеличили — как изменятся суммы с 1 января 2025 года
Человек держит деньги в руке. Фото: Unsplash

С 1 января 2026 года в Украине увеличат государственную помощь при рождении ребенка — теперь она составит 50 000 гривен. Соответствующий законопроект поддержали 294 народных депутата.

О том, сколько будут получать родители при рождении ребенка с 1 января 2026 года, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Реклама
Читайте также:

На сколько увеличат выплаты при рождении ребенка

Согласно принятому решению, семьи будут получать единовременное пособие в размере 50 тысяч гривен при рождении первого и каждого последующего ребенка. Кроме того, государство будет выплачивать:

  • 7 000 грн в месяц — пособие по уходу за ребенком до одного года.
  • Для детей с инвалидностью будет действовать повышенный коэффициент — 10 500 грн/мес.

Если на 1 января 2026 года ребенку еще не исполнился год, семья продолжит получать действующую помощь в 860 грн, а также дополнительно — 7 000 грн ежемесячно до первого дня рождения малыша.

Что еще изменится для родителей новорожденных

Предусмотрены изменения в программах поддержки семей. В частности, программа "єЯсла" будет предоставлять 8 тысяч гривен в месяц для детей от одного до трех лет. Эти средства можно будет направить на оплату детсада, занятий в кружках или других услуг по уходу. Для детей с инвалидностью сумма составит 12 тысяч гривен в месяц.

Кроме этого, останется "Пакет малыша" — его можно будет получить как набор необходимых вещей или в виде денежной компенсации, причем уже с 36 недели беременности. Продолжат выплачивать и "Пакет школьника" — одноразовую сумму в 5 тысяч гривен для детей, которые идут в первый класс.

Для женщин, которые не имеют официального трудоустройства, предусмотрена помощь в связи с беременностью и родами — 7 тысяч гривен, которая будет выплачиваться за 70 дней до родов.

Ранее мы писали, что в Украине дети ветеранов, военнопленных, погибших защитников и лиц с инвалидностью из-за войны могут получать государственную помощь на образование. Она предоставляется студентам дневной формы обучения в возрасте до 23 лет.

Также мы рассказывали, что вопрос алиментов остается актуальным, особенно во время военного положения, когда один из родителей служит в армии. Закон обязывает военнослужащих содержать детей, однако порядок начисления и выплаты алиментов для них имеет свои особенности.

выплаты дети деньги соцвыплаты родители
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации