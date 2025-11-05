Выплаты на детей существенно увеличили — как изменятся суммы с 1 января 2025 года

Человек держит деньги в руке. Фото: Unsplash

С 1 января 2026 года в Украине увеличат государственную помощь при рождении ребенка — теперь она составит 50 000 гривен. Соответствующий законопроект поддержали 294 народных депутата.

О том, сколько будут получать родители при рождении ребенка с 1 января 2026 года, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Реклама

Читайте также:

На сколько увеличат выплаты при рождении ребенка

Согласно принятому решению, семьи будут получать единовременное пособие в размере 50 тысяч гривен при рождении первого и каждого последующего ребенка. Кроме того, государство будет выплачивать:

7 000 грн в месяц — пособие по уходу за ребенком до одного года.

Для детей с инвалидностью будет действовать повышенный коэффициент — 10 500 грн/мес.

Если на 1 января 2026 года ребенку еще не исполнился год, семья продолжит получать действующую помощь в 860 грн, а также дополнительно — 7 000 грн ежемесячно до первого дня рождения малыша.

Что еще изменится для родителей новорожденных

Предусмотрены изменения в программах поддержки семей. В частности, программа "єЯсла" будет предоставлять 8 тысяч гривен в месяц для детей от одного до трех лет. Эти средства можно будет направить на оплату детсада, занятий в кружках или других услуг по уходу. Для детей с инвалидностью сумма составит 12 тысяч гривен в месяц.

Кроме этого, останется "Пакет малыша" — его можно будет получить как набор необходимых вещей или в виде денежной компенсации, причем уже с 36 недели беременности. Продолжат выплачивать и "Пакет школьника" — одноразовую сумму в 5 тысяч гривен для детей, которые идут в первый класс.

Для женщин, которые не имеют официального трудоустройства, предусмотрена помощь в связи с беременностью и родами — 7 тысяч гривен, которая будет выплачиваться за 70 дней до родов.

Ранее мы писали, что в Украине дети ветеранов, военнопленных, погибших защитников и лиц с инвалидностью из-за войны могут получать государственную помощь на образование. Она предоставляется студентам дневной формы обучения в возрасте до 23 лет.

Также мы рассказывали, что вопрос алиментов остается актуальным, особенно во время военного положения, когда один из родителей служит в армии. Закон обязывает военнослужащих содержать детей, однако порядок начисления и выплаты алиментов для них имеет свои особенности.