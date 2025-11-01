Алименты с военного — как получить и на какую сумму можно рассчитывать в ноябре

Военные с ребенком. Фото: УНИАН

Вопрос уплаты алиментов является важным для многих украинских семей, особенно в условиях военного положения, когда один из родителей может находиться на военной службе. Закон не освобождает военнослужащих от обязанности материально содержать своих детей, но процедура начисления и выплаты алиментов в таких случаях имеет определенные особенности.

О порядке взыскания алиментов с военнослужащего и размере выплат в 2025 году рассказали специалисты Одесского центра семейного права.

Как получить алименты с военнослужащего

Несмотря на военное положение, законодательные нормы по уплате алиментов для военных остались неизменными, отмечают юристы. Как и раньше, их можно взыскать двумя основными путями:

В судебном порядке, подав иск о взыскании алиментов. По договоренности между родителями, путем заключения нотариально удостоверенного договора об уплате алиментов.

Оба варианта являются вполне законными и обеспечивают ребенку право на надлежащее материальное содержание, даже если один из родителей находится на военной службе.

Размер алиментов в 2025 году

Согласно Семейному кодексу Украины, алименты могут быть определены в твердой денежной сумме или как процент от дохода плательщика. Окончательное решение принимается либо по соглашению сторон, либо судом.

Минимальный гарантированный размер алиментов не может быть меньше 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. В 2025 году эти показатели остались на уровне прошлого года:

для детей до 6 лет — 2 563 грн;

для детей от 6 до 18 лет — 3 196 грн.

Если алименты взимаются с дохода военнослужащего, ориентировочные пропорции выглядят так:

¼ часть дохода — на одного ребенка;

⅓ часть — на двух детей;

½ часть — на трех и более детей.

К сожалению, во время военных действий случаются ситуации, когда военнослужащий длительное время находится без связи или исчезает без вести.

В таких случаях Семейный кодекс Украины предусматривает временную государственную помощь на ребенка. Ее размер составляет не менее 50% прожиточного минимума, то есть государство частично берет на себя выполнение обязанности плательщика до момента выяснения его местонахождения.

Из каких доходов военных удерживаются алименты

До недавнего времени алименты удерживались только из заработной платы военнослужащего. Однако в ноябре прошлого года Кабмин расширил этот перечень. Теперь в базу начисления входят также дополнительные виды денежного обеспечения, в частности так называемые боевые выплаты.

Зато одноразовые выплаты, компенсации за вещевое или продовольственное обеспечение и другие несистематические выплаты не учитываются при расчете алиментов.

