Аліменти з військового — як отримати та на яку суму можна розраховувати у листопаді

Питання сплати аліментів є важливим для багатьох українських родин, особливо в умовах воєнного стану, коли один із батьків може перебувати на військовій службі. Закон не звільняє військовослужбовців від обов’язку матеріально утримувати своїх дітей, але процедура нарахування та виплати аліментів у таких випадках має певні особливості.

Про порядок стягнення аліментів з військовослужбовця та розмір виплат у 2025 році розповіли фахівці Одеського центру сімейного права.

Як отримати аліменти з військовослужбовця

Попри воєнний стан, законодавчі норми щодо сплати аліментів для військових залишилися незмінними, зазначають юристи. Як і раніше, їх можна стягнути двома основними шляхами:

У судовому порядку, подавши позов про стягнення аліментів. За домовленістю між батьками, шляхом укладання нотаріально посвідченого договору про сплату аліментів.

Обидва варіанти є цілком законними та забезпечують дитині право на належне матеріальне утримання, навіть якщо один із батьків перебуває на військовій службі.

Розмір аліментів у 2025 році

Згідно із Сімейним кодексом України, аліменти можуть бути визначені у твердій грошовій сумі або як відсоток від доходу платника. Остаточне рішення ухвалюється або за згодою сторін, або судом.

Мінімальний гарантований розмір аліментів не може бути меншим за 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. У 2025 році ці показники залишилися на рівні минулого року:

для дітей до 6 років — 2 563 грн;

для дітей від 6 до 18 років — 3 196 грн.

Якщо аліменти стягуються з доходу військовослужбовця, орієнтовні пропорції виглядають так:

¼ частина доходу — на одну дитину;

⅓ частина — на двох дітей;

½ частина — на трьох і більше дітей.

На жаль, під час воєнних дій трапляються ситуації, коли військовослужбовець тривалий час перебуває без зв’язку або зникає безвісти.

У таких випадках Сімейний кодекс України передбачає тимчасову державну допомогу на дитину. Її розмір становить не менше 50% прожиткового мінімуму, тобто держава частково бере на себе виконання обов’язку платника до моменту з’ясування його місцеперебування.

З яких доходів військових утримуються аліменти

До недавнього часу аліменти утримувалися лише із заробітної плати військовослужбовця. Однак у листопаді минулого року Кабмін розширив цей перелік. Тепер до бази нарахування входять також додаткові види грошового забезпечення, зокрема так звані бойові виплати.

Натомість одноразові виплати, компенсації за речове чи продовольче забезпечення та інші несистематичні виплати не враховуються при розрахунку аліментів.

