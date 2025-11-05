Виплати на дітей суттєво збільшили — як зміняться суми з 1 січня 2025 року

Людина тримає гроші в руці. Фото: Unsplash

З 1 січня 2026 року в Україні збільшать державну допомогу при народженні дитини — тепер вона становитиме 50 000 гривень. Відповідний законопроєкт підтримали 294 народні депутати.

Про те, скільки отримуватимуть батьки при народженні дитини з 1 січня 2026 року, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

На скільки збільшать виплати при народженні дитини

Згідно з ухваленим рішенням, сім’ї отримуватимуть одноразову допомогу у розмірі 50 тисяч гривень при народженні першої та кожної наступної дитини. Крім того, держава виплачуватиме:

7 000 грн на місяць — допомога з догляду за дитиною до одного року.

Для дітей з інвалідністю діятиме підвищений коефіцієнт — 10 500 грн/міс.

Якщо на 1 січня 2026 року дитині ще не виповнився рік, сім’я продовжить отримувати чинну допомогу у 860 грн, а також додатково — 7 000 грн щомісяця до першого дня народження малюка.

Що ще зміниться для батьків новонароджених

Передбачено зміни у програмах підтримки родин. Зокрема, програма "єЯсла" надаватиме 8 тисяч гривень на місяць для дітей від одного до трьох років. Ці кошти можна буде спрямувати на оплату дитсадка, занять в гуртках або інших послуг з догляду. Для дітей з інвалідністю сума становитиме 12 тисяч гривень на місяць.

Крім цього, залишиться "Пакунок малюка" — його можна буде отримати як набір необхідних речей або у вигляді грошової компенсації, причому вже з 36 тижня вагітності. Продовжать виплачувати й "Пакунок школяра" — одноразову суму у 5 тисяч гривень для дітей, які йдуть до першого класу.

Для жінок, які не мають офіційного працевлаштування, передбачена допомога у зв’язку з вагітністю та пологами — 7 тисяч гривень, яка виплачуватиметься за 70 днів до пологів.

Раніше ми писали, що в Україні діти ветеранів, військовополонених, загиблих захисників та осіб з інвалідністю через війну можуть отримувати державну допомогу на освіту. Вона надається студентам денної форми навчання віком до 23 років.

Також ми розповідали, що питання аліментів залишається актуальним, особливо під час воєнного стану, коли один із батьків служить у війську. Закон зобов’язує військовослужбовців утримувати дітей, однак порядок нарахування й виплати аліментів для них має свої особливості.