Аліменти без суду — який договір можуть укласти батьки та що в ньому можна прописати

Батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Навіть якщо один із них проживає окремо, це не звільняє його від фінансової відповідальності. Аліменти можуть виплачуватись добровільно або за рішенням суду.

Про те, що таке договір про добровільну сплату аліментів та як його укласти, пояснив адвокат Роман Сімутін.

Як оформити добровільну угоду про сплату аліментів

Відповідно до законодавства, існує два способи забезпечити виплату аліментів:

Отримати рішення суду про стягнення аліментів. Укласти добровільну угоду між батьками (договір про утримання дитини).

Батьки можуть підписати письмовий договір про сплату аліментів. Він дає можливість самостійно визначити всі умови утримання дитини — від розміру регулярних платежів до порядку їх перерахування. Документ обов’язково посвідчується нотаріусом.

Такий договір дозволяє врегулювати фінансові питання після розлучення прозоро та зрозуміло. Підписати угоду повинні обоє батьків — і це не залежить від того, перебували вони в офіційному шлюбі чи ні. В угоді мають бути чітко визначені:

розмір аліментів;

строки та спосіб їх виплати;

порядок використання коштів.

При цьому умови договору не можуть звужувати права дитини, гарантовані Сімейним кодексом України.

Що повинно бути прописано в договорі

У договорі також можуть бути прописані важливі аспекти спільного виховання. Наприклад, що місце проживання дитини визначається за місцем проживання одного з батьків. Режим зустрічей може охоплювати графік побачень, спільні поїздки, святкові дні та інші важливі події.

Окремо визначається сума аліментів, яка не може бути меншою за 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Виплати підлягають обов’язковій індексації з урахуванням інфляції, щоб зберегти їхню реальну вартість.

Що робити, якщо один із батьків порушує умови договору

Якщо один із батьків не виконує зобов’язання, передбачені угодою, аліменти можуть бути стягнуті без звернення до суду — шляхом отримання виконавчого напису нотаріуса. Для цього необхідно подати:

заяву про вчинення виконавчого напису;

докази наявності заборгованості та прострочення виплат;

оригінал нотаріально посвідченого договору про аліменти.

Після отримання виконавчого напису стягувач має право звернутися до державної або приватної виконавчої служби для примусового стягнення заборгованості.

