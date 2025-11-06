Аліменти на дитину — мінімальна та максимальна сума у листопаді 2025 року

Дитина біля ноутбука. Фото: Pexels

Аліменти — це обов’язкові виплати, які один із батьків сплачує на утримання дитини. Це відбувається добровільно або за рішенням суду.

Про те, як визначається розмір аліментів та на яку мінімальну суму можна розраховувати у листопаді 2025 року, пояснили фахівці Telegram-каналу "Ти ж Юрист".

Реклама

Читайте також:

Мінімальний розмір аліментів у 2025 році

Відповідно до статті 180 Сімейного кодексу України, обов’язок утримувати дитину діє до досягнення нею 18 років. Якщо батьки не можуть домовитися про розмір або спосіб сплати, питання вирішується в судовому порядку. При цьому навіть позбавлення батьківських прав не звільняє від сплати аліментів.

Мінімальна гарантована сума не може бути меншою за 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. На сьогодні це:

для дітей до 6 років — 1 281,5 грн (при прожитковому мінімумі 2 563 грн);

для дітей від 6 до 18 років — 1 598 грн (при прожитковому мінімумі 3 196 грн).

Як визначають суму аліментів

Гарантований мінімум — це сума, яку обов’язково сплачують навіть за низького доходу. Рекомендований розмір визначається судом, якщо матеріальне становище батьків дозволяє сплачувати більше. Сума виплат залежить від кількості дітей:

на одну дитину — 1/4 від доходу платника;

на двох дітей — 1/3 доходу;

на трьох і більше дітей — 1/2 доходу.

Який максимальний розмір аліментів у 2025 році

Закон обмежує максимальну суму — вона не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів:

для дітей до 6 років — 25 630 грн;

для дітей від 6 до 18 років — 31 960 грн.

Таким чином, розмір аліментів в Україні залежить від доходу платника, кількості дітей та прожиткового мінімуму, який встановлює держава.

Раніше ми писали, що з 1 січня 2026 року в Україні зросте розмір допомоги при народженні дитини — до 50 000 гривень. Відповідний законопроєкт підтримали 294 депутати.

Також ми розповідали, що питання сплати аліментів залишається актуальним для багатьох сімей, особливо під час воєнного стану, коли один із батьків служить у ЗСУ. Військові не звільняються від обов’язку утримувати дітей, однак порядок нарахування та виплати аліментів для них має свої особливості.