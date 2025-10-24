Для школярів в Європі посилили правила — кому загрожує штраф

Діти біля школи в Європі. Фото ілюстративне: Unsplash

Для батьків школярів, які відвідують початкову школу у Торвані (Уельс, Велика Британія) запровадили нові правила. Відтепер їх штрафуватимуть, якщо їхні діти постійно запізнюватимуться на уроки.

Про це повідомило британське видання Daily Mail.

Реклама

Читайте також:

Зазначається, що таке рішення початкова школа громади Пенігарн у Торфаєні прийняла через постійні проблеми з дітьми, які не приходили вчасно або взагалі не приходили на заняття.

Який штраф доведеться заплатити батькам

Батьки, діти яких пропустять ранкову та денну реєстрацію протягом п'яти навчальних днів або десять занять, притягуватимуться до відповідальності. Також порушенням буде вважатися відсутність учня протягом п'яти днів на семестр через свята або затримка повернення з відпустки.

Штраф за такі порушення становитиме 120 фунтів стерлінгів (близько 7 000 грн). Сума може зменшуватися вдвічі — до 60 фунтів стерлінгів (або 3 500 грн), якщо сплатити її протягом 28 днів.

Крім того, батьків можуть притягнути до відповідальності через суд, якщо вони відмовляться платити.

Такий підхід може застосовуватися в усіх школах регіону, але керівний орган має затвердити остаточне рішення щодо його впровадження.

За які ще порушення в Європі суворо карають

В більшості європейських країн дуже суворі правила щодо куріння в салонах авто у присутності дітей.

Наприклад, в Англії та Уельсі куріння в транспортних засобах з пасажирами віком до 18 років карається штрафом у розмірі 50 фунтів стерлінгів (приблизно 60 євро). Виняток стосується кабріолетів.

У Греції куріння в автомобілях заборонено з дітьми віком до 12 років. Це правило поширюється на легкові автомобілі, таксі та громадські автобуси. Порушникам загрожує штраф 1 500 євро.

В Австрії куріння в транспортних засобах заборонено, якщо в них перебуває хоча б одна особа віком до 18 років. Порушення караються штрафом до 100 євро, а у разі повторного порушення — до 1 000 євро.

Раніше ми розповідали, які штрафи пов'язані з трудовою діяльністю, загрожують українцям у Німеччині.

Також дізнавайтеся, за що українцям загрожує штраф у Польщі.