Україна
Штраф 7 000 грн — в Европе ввели новые правила для школьников

Штраф 7 000 грн — в Европе ввели новые правила для школьников

Дата публикации 24 октября 2025 13:45
обновлено: 14:42
Для школьников в Европе ужесточили правила — кому грозит штраф
Дети возле школы в Европе. Фото иллюстративное: Unsplash

Для родителей школьников, посещающих начальную школу в Торване (Уэльс, Великобритания), ввели новые правила. Отныне их будут штрафовать, если их дети будут постоянно опаздывать на уроки.

Об этом сообщило британское издание Daily Mail.

Читайте также:

Отмечается, что такое решение начальная школа общины Пенигарн в Торфайене приняла из-за постоянных проблем с детьми, которые не приходили вовремя или вообще не приходили на занятия.

Какой штраф придется заплатить родителям

Родители, дети которых пропустят утреннюю и дневную регистрацию в течение пяти учебных дней или десять занятий, будут привлекаться к ответственности. Также нарушением будет считаться отсутствие ученика в течение пяти дней в семестр из-за праздников или задержка возвращения из отпуска.

Штраф за такие нарушения составит 120 фунтов стерлингов (около 7 000 грн). Сумма может уменьшаться вдвое — до 60 фунтов стерлингов (или 3 500 грн), если оплатить ее в течение 28 дней.

Кроме того, родителей могут привлечь к ответственности через суд, если они откажутся платить.

Такой подход может применяться во всех школах региона, но руководящий орган должен утвердить окончательное решение по его внедрению.

За какие еще нарушения в Европе строго наказывают

В большинстве европейских стран очень строгие правила относительно курения в салонах авто в присутствии детей.

Например, в Англии и Уэльсе курение в транспортных средствах с пассажирами в возрасте до 18 лет наказывается штрафом в размере 50 фунтов стерлингов (примерно 60 евро). Исключение касается кабриолетов.

В Греции курение в автомобилях запрещено с детьми в возрасте до 12 лет. Это правило распространяется на легковые автомобили, такси и общественные автобусы. Нарушителям грозит штраф 1 500 евро.

В Австрии курение в транспортных средствах запрещено, если в них находится хотя бы один человек в возрасте до 18 лет. Нарушения наказываются штрафом до 100 евро, а в случае повторного нарушения — до 1 000 евро.

Ранее мы рассказывали, какие штрафы, связанные с трудовой деятельностью, грозят украинцам в Германии.

Также узнавайте, за что украинцам грозит штраф в Польше.

Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
