Для школьников в Европе ужесточили правила — кому грозит штраф

Для родителей школьников, посещающих начальную школу в Торване (Уэльс, Великобритания), ввели новые правила. Отныне их будут штрафовать, если их дети будут постоянно опаздывать на уроки.

Об этом сообщило британское издание Daily Mail.

Отмечается, что такое решение начальная школа общины Пенигарн в Торфайене приняла из-за постоянных проблем с детьми, которые не приходили вовремя или вообще не приходили на занятия.

Какой штраф придется заплатить родителям

Родители, дети которых пропустят утреннюю и дневную регистрацию в течение пяти учебных дней или десять занятий, будут привлекаться к ответственности. Также нарушением будет считаться отсутствие ученика в течение пяти дней в семестр из-за праздников или задержка возвращения из отпуска.

Штраф за такие нарушения составит 120 фунтов стерлингов (около 7 000 грн). Сумма может уменьшаться вдвое — до 60 фунтов стерлингов (или 3 500 грн), если оплатить ее в течение 28 дней.

Кроме того, родителей могут привлечь к ответственности через суд, если они откажутся платить.

Такой подход может применяться во всех школах региона, но руководящий орган должен утвердить окончательное решение по его внедрению.

За какие еще нарушения в Европе строго наказывают

В большинстве европейских стран очень строгие правила относительно курения в салонах авто в присутствии детей.

Например, в Англии и Уэльсе курение в транспортных средствах с пассажирами в возрасте до 18 лет наказывается штрафом в размере 50 фунтов стерлингов (примерно 60 евро). Исключение касается кабриолетов.

В Греции курение в автомобилях запрещено с детьми в возрасте до 12 лет. Это правило распространяется на легковые автомобили, такси и общественные автобусы. Нарушителям грозит штраф 1 500 евро.

В Австрии курение в транспортных средствах запрещено, если в них находится хотя бы один человек в возрасте до 18 лет. Нарушения наказываются штрафом до 100 евро, а в случае повторного нарушения — до 1 000 евро.

