Аліменти на дітей у 2026 році — нові суми та що загрожує за несвоєчасну сплату

Батьки зобов’язані фінансово підтримувати своїх неповнолітніх дітей навіть після розлучення. Це реалізується через аліменти — обов’язкові виплати, які допомагають покривати базові потреби дитини.

Про те, що загрожує українцям за несплату аліментів у 2026 році, пояснили в Міністерстві юстиції України.

Яка відповідальність за несплату аліментів в Україні

Якщо батьки не платять аліменти більше ніж три місяці, закон передбачає наступні заходи:

внесення до Єдиного реєстру боржників;

примусове стягнення грошей із майна боржника;

передача справи до правоохоронних органів через ухилення від сплати.

Якщо заборгованість перевищує чотири місяці, державний виконавець може тимчасово обмежити боржника у:

праві на полювання;

користуванні зброєю;

виїзді за межі України;

керуванні транспортними засобами.

При наявності заборгованості понад шість місяців складається протокол про адміністративне правопорушення. А якщо людина ухиляється від своїх обов'язків один, два або три роки, закон передбачає накладення штрафу — до 50% від суми заборгованості.

Як зміниться розмір аліментів у 2026 році

Проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" передбачає підвищення прожиткового мінімуму для дітей з 1 січня 2026 року. Саме від цього показника залежить розмір аліментів.

Згідно зі статтею 7 законопроєкту, прожитковий мінімум для дітей з 1 січня 2026 року складе:

для дітей до 6 років — 2 817 грн (у 2025 році — 2 563 грн);

для дітей 6–18 років — 3 512 грн (у 2025 році — 3 196 грн).

Сімейний кодекс України встановлює, що аліменти мають забезпечувати повноцінний розвиток дитини. Мінімальний гарантований розмір аліментів не може бути меншим за 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Окрім цього, існує мінімальний рекомендований розмір аліментів — він дорівнює повному прожитковому мінімуму і може бути призначений судом, якщо платник має достатній дохід.

Тож мінімально гарантовані аліменти у 2026 році складатимуть:

для дітей до 6 років — 1 408,50 грн на місяць (у 2025 році — 1 281,50 грн);

для дітей 6–18 років — 1 756 грн на місяць (у 2025 році — 1 598 грн).

Як визначається сума аліментів

Суд може призначити аліменти у вигляді частки від доходу одного з батьків або у вигляді фіксованої грошової суми. Вибір залежить від того, з ким проживає дитина та який дохід має платник. У будь-якому випадку, аліменти на одну дитину не можуть бути нижчими за мінімальний гарантований рівень.

Раніше ми писали, що батьки повинні забезпечувати своїх дітей до 18 років. Навіть якщо один із батьків живе окремо, він не звільняється від фінансових зобов'язань. Аліменти сплачуються добровільно або через рішення суд.

Також ми розповідали, що тема аліментів важлива для багатьох українських родин, особливо під час війни, коли один із батьків служить в армії. Закон зобов’язує військових забезпечувати дітей, хоча порядок нарахування та виплати в таких випадках має свої нюанси.