Допомога в старості: чи повинні повнолітні діти підтримувати батьків грошима

Батьки — це найближчі люди, які спочатку піклуються про дітей, а з часом уже самі можуть потребувати допомоги. Найкращий варіант — коли це відбувається добровільно. Але бувають ситуації, коли без суду не обійтися.

Про те, чи повинні діти утримувати своїх непрацездатних батьків та як визначається розмір аліментів, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на 202 статтю Сімейного кодексу України.

В яких випадках повнолітні діти повинні утримувати батьків

Повнолітні діти зобов’язані допомагати батькам, якщо ті втратили працездатність — через вік, хворобу або інвалідність. Йдеться не лише про гроші, а й про базові речі: ліки, продукти, одяг. Є два варіанти такої допомоги:

Добровільно — коли сім’я домовляється без суду. Через суд — якщо згоди досягти не вдається.

Суд може зобов’язати дітей платити аліменти, якщо:

батьки непрацездатні;

немає стабільного доходу;

їм не вистачає пенсії на життя;

діти не допомагають добровільно;

при цьому діти реально можуть фінансово підтримати.

У кожній ситуації суд окремо оцінює обставини. Якщо між сторонами є домовленість, вони самі визначають суму допомоги. У разі судового рішення розмір аліментів може бути фіксованою сумою або часткою від доходу дитини.

Читайте також:

Суд враховує кількість дітей, наявність доходів і майна у батьків, розмір пенсії, фінансовий стан дітей, стан здоров’я всіх сторін та інші важливі обставини.

Хто саме має платити аліменти

Обов’язок утримувати батьків лежить на всіх повнолітніх дітях — як рідних, так і усиновлених. Зазвичай витрати діляться між ними порівну. Але є виняток: якщо батьків позбавили батьківських прав і їх не поновили, діти не зобов’язані їх утримувати.

Коли діти можуть не платити аліменти батькам

В Київському міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції України пояснили, що закон передбачає випадки, коли діти звільняються від обов’язку утримувати батьків:

якщо батьки були позбавлені прав;

якщо вони мали борги по аліментах у минулому;

якщо вони не виховували або не утримували дитину.

Простими словами, якщо батьки не дбали про дитину, вона не зобов’язана утримувати їх у старості.

Раніше Новини.LIVE писали, що батьки мають забезпечувати своїх дітей фінансово, навіть якщо вони розлучилися. Для цього існують аліменти. Це регулярні виплати, які допомагають покрити основні потреби дитини.

Також Новини.LIVE розповідали, що опікуни або ті, хто піклується про дітей-сиріт чи дітей без батьків, можуть отримувати щомісячну допомогу від держави. Гроші дають після того, як офіційно оформлюється опіка. Але якщо дитина живе повністю за кошти держави, ці виплати не надають.