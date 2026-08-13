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Главная Экономика Льготы на работе для одиноких отцов и матерей: полный перечень

Льготы на работе для одиноких отцов и матерей: полный перечень

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2026 18:05
Льготы на работе для одиноких отцов и матерей: на что можно рассчитывать в 2026 году
Сотрудники на работе. Фото: Pexels

Некоторым сотрудникам в Украине предоставляются льготы на работе. Трудовые гарантии закреплены законодательством, а их нарушение влечет за собой строгое наказание. Определенная поддержка принадлежит одиноким родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет. Речь идет об отпусках, продолжительности рабочего времени, испытаниях и пр. Мы разобрались, что должны предоставлять руководители по состоянию на август.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на какие льготы и государственные гарантии могут рассчитывать одинокие матери/отцы в 2026 году.

Льготы на работе для одиноких родителей

Все виды государственной поддержки перечислены в Трудовом кодексе. Во-первых, статья 184 предусматривает, что одиноким матерям и отцам запрещается отказывать в приеме на работу и снижать заработную плату при условии воспитания ребенка до 14 лет или ребенка с инвалидностью.

Во-вторых, статья 26 КЗоТ освобождает лиц этой категории от испытательного срока при трудоустройстве. Однако закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" временно отменил эту норму. Работодатели имеют право требовать прохождения испытательного срока от всех сотрудников без исключения.

В-третьих, одинокие родители могут рассчитывать на сокращенную продолжительность рабочего времени за счет предприятия/компании в соответствии со статьей 51 Кодекса законов о труде. Увольнение по инициативе работодателя не допускается, если у сотрудника есть ребенок до 14 лет или ребенок с инвалидностью, которого он воспитывает без отца/матери (статья 184 КЗоТ).

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Другие льготы для одиноких родителей включают право на социальный отпуск продолжительностью 10 календарных дней ежегодно и повышенную налоговую социальную льготу (150% в расчете на каждого ребенка до 18 лет).

Обязательные выплаты при увольнении

Ранее мы рассказывали, на какие выплаты могут рассчитывать сотрудники в случае увольнения по инициативе руководителя. Компания должна рассчитаться с работником в полном объеме, обеспечив ему:

  • должностной оклад за отработанный период;
  • компенсацию за неиспользованные дни ежегодного основного отпуска.

Если человека уволили по состоянию здоровья, препятствующему исполнению должностных обязанностей, ему полагается выходное пособие в размере не менее среднего месячного дохода.

Нарушение установленных сроков выплаты всех сумм при увольнении грозит работодателю дополнительным взысканием в пользу уволенного сотрудника в размере его среднего заработка за весь период задержки (не более 6 месяцев).

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что такое налоговая социальная льгота и кто может ею воспользоваться. На сумму НСЛ уменьшают общий месячный налогооблагаемый доход в виде официальной зарплаты. Другими словами, "на руки" работник получит больше, поскольку размер налога будет меньше.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие льготы имеют жены военнослужащих в августе 2026 года. Законодательство предусматривает широкий перечень государственных гарантий. В частности скидки на оплату коммунальных услуг или полную компенсацию их стоимости, бесплатные лекарства по рецепту, санаторно-курортное лечение за счет бюджетных средств и прочее.

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Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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