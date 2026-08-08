Льготы для жен УБД: какие скидки и бонусы можно получить в августе

Украинский военный с женой, удостоверение и медаль УБД. Фото: Reuters, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Жены военнослужащих, имеющих статус участника боевых действий, могут рассчитывать на ряд государственных гарантий. Речь идет не только о скидках на оплату жилищно-коммунальных услуг, но и о трудовых, медицинских и социальных льготах. Чтобы воспользоваться ими, необходимо подтвердить право на помощь и подать соответствующие документы.

Новини.LIVE рассказывают, какие льготы доступны женам участников боевых действий в августе и как их оформить.

Кто считается членом семьи участника боевых действий

Согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", право на отдельные социальные гарантии имеют не только сами участники боевых действий, но и члены их семей. Закон относит к этой категории ближайших родственников и лиц, находящихся на иждивении военнослужащего.

К ним относятся:

супруга или супруг;

родные, усыновленные или подопечные дети в возрасте до 18 лет;

совершеннолетние дети с инвалидностью I или II группы с детства, а также лица с инвалидностью I группы независимо от возраста;

нетрудоспособные родители, достигшие пенсионного возраста или имеющие установленную инвалидность;

лица, находящиеся под опекой или попечительством военнослужащего и официально состоящие на его иждивении.

Какие льготы предусмотрены для жен участников боевых действий

Законодательство предусматривает для жен участников боевых действий широкий перечень льгот. Они касаются оплаты коммунальных услуг, трудовых гарантий, медицинского обслуживания и других сфер, призванных облегчить жизнь семьи военнослужащего.

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Скидки на оплату жилья и коммунальных услуг

Одной из самых значительных льгот является компенсация расходов на жилищно-коммунальные услуги.

Супруга участника боевых действий имеет право на 75% скидку при оплате:

жилья;

электроэнергии;

природного газа;

водоснабжения;

вывоза бытовых отходов;

содержание дома и придомовой территории;

топлива для отопления, в частности дров или угля.

Если военнослужащий имеет инвалидность I или II группы, семья может получать 100% компенсацию стоимости жилищно-коммунальных услуг в пределах социальных нормативов.

Трудовые гарантии

Жены участников боевых действий имеют и дополнительные права в сфере труда. В частности, они могут:

брать ежегодный отпуск в удобное для себя время независимо от утвержденного графика;

отказаться от работы в ночное время, сверхурочных смен или работы в выходные при наличии соответствующих оснований;

пользоваться гарантиями сохранения рабочего места в случаях, предусмотренных законодательством.

Медицинские льготы

Отдельный блок государственной поддержки касается медицинского обслуживания.

Супруги участников боевых действий имеют право на:

бесплатное получение лекарств по рецепту врача;

внеочередное обслуживание в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения;

первоочередную госпитализацию в случае необходимости;

санаторно-курортное лечение или реабилитацию по медицинским показаниям, если такая помощь финансируется за счет государственного или местного бюджета.

Как оформить льготы

Для получения государственной поддержки необходимо подготовить документы и обратиться в орган, ведущий учет льготников.

Обычно необходимо предоставить:

удостоверение участника боевых действий;

свидетельство о браке;

паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика супруги;

документы о месте жительства;

медицинские документы, если они необходимы для оформления отдельных видов помощи.

Заявление о внесении информации в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы, можно подать:

в орган социальной защиты населения по месту жительства;

в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

онлайн через личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда.

После регистрации обращения заявителю присваивается номер дела. По нему можно отслеживать, на каком этапе находится рассмотрение документов и когда будут назначены соответствующие льготы.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, в какие числа поступает компенсация за коммунальные услуги УБД. В большинстве случаев деньги поступают в начале месяца. В то же время иногда возможны технические или организационные задержки.

Также Новини.LIVE писали, кто из участников боевых действий может лишиться льгот. Социальные гарантии отменяются вместе со статусом. Это может произойти по нескольким причинам.