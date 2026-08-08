Пільги для дружин УБД: які знижки та бонуси можна отримати у серпні

Український військовий з дружиною, посвідчення та медаль УБД. Фото: Reuters, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Дружини військовослужбовців, які мають статус учасника бойових дій, можуть розраховувати на низку державних гарантій. Йдеться не лише про знижки на оплату житлово-комунальних послуг, а й про трудові, медичні та соціальні пільги. Щоб скористатися ними, необхідно підтвердити право на допомогу та подати відповідні документи.

Новини.LIVE розповідають, які пільги доступні дружинам УБД в серпні та як їх оформити.

Хто вважається членом сім'ї учасника бойових дій

Згідно з Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту", право на окремі соціальні гарантії мають не лише самі учасники бойових дій, а й члени їхніх сімей. Закон відносить до цієї категорії найближчих родичів та осіб, які перебувають на утриманні військовослужбовця.

До них належать:

дружина або чоловік;

рідні, усиновлені чи підопічні діти віком до 18 років;

повнолітні діти з інвалідністю I або II групи з дитинства, а також особи з інвалідністю I групи незалежно від віку;

непрацездатні батьки, які досягли пенсійного віку або мають встановлену інвалідність;

особи, які перебувають під опікою чи піклуванням військового та офіційно знаходяться на його утриманні.

Які пільги передбачені для дружини УБД

Законодавство передбачає для дружин учасників бойових дій широкий перелік пільг. Вони стосуються оплати комунальних послуг, трудових гарантій, медичного обслуговування та інших сфер, що мають полегшити життя сім'ї військовослужбовця.

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Знижки на оплату житла та комунальних послуг

Однією з найвагоміших пільг є компенсація витрат на житлово-комунальні послуги.

Дружина учасника бойових дій має право на 75% знижки при оплаті:

житла;

електроенергії;

природного газу;

водопостачання;

вивезення побутових відходів;

утримання будинку та прибудинкової території;

палива для опалення, зокрема дров або вугілля.

Якщо військовослужбовець має інвалідність I або II групи, сім'я може отримувати 100% компенсацію вартості житлово-комунальних послуг у межах соціальних нормативів.

Трудові гарантії

Дружини УБД мають і додаткові права у сфері праці. Зокрема, вони можуть:

брати щорічну відпустку у зручний для себе час незалежно від затвердженого графіка;

відмовитися від роботи в нічний час, понаднормових змін або роботи у вихідні за наявності відповідних підстав;

користуватися гарантіями щодо збереження робочого місця у випадках, передбачених законодавством.

Медичні пільги

Окремий блок державної підтримки стосується медичного обслуговування.

Дружини учасників бойових дій мають право на:

безоплатне отримання ліків за рецептом лікаря;

позачергове обслуговування у державних і комунальних закладах охорони здоров'я;

першочергову госпіталізацію у разі потреби;

санаторно-курортне лікування або реабілітацію за медичними показаннями, якщо така допомога фінансується за рахунок державного чи місцевого бюджету.

Як оформити пільги

Для отримання державної підтримки потрібно підготувати документи та звернутися до органу, який веде облік пільговиків.

Зазвичай необхідно надати:

посвідчення учасника бойових дій;

свідоцтво про шлюб;

паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків дружини;

документи про місце проживання;

медичні документи, якщо вони потрібні для оформлення окремих видів допомоги.

Заяву для внесення інформації до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, можна подати:

до органу соціального захисту населення за місцем проживання;

до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України;

онлайн через особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Після реєстрації звернення заявнику присвоюють номер справи. За ним можна відстежувати, на якому етапі перебуває розгляд документів та коли буде призначено відповідні пільги.

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