Льготы для ветеранов войны и членов их семей: в Раде готовят важные изменения

Украинский военнослужащий, удостоверение УБД. Фото: Генштаб, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, призванный усилить социальную защиту ветеранов войны и членов их семей. Документ предлагает четко прописать в законе, что нехватка средств в бюджете не может служить основанием для отмены или сокращения льгот, гарантированных ветеранам.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

Почему возникла такая инициатива

Авторы законопроекта №15457 объясняют, что в последние годы отдельные социальные гарантии для ветеранов и других льготных категорий фактически ограничивались законами о Государственном бюджете. Чаще всего это объясняли нехваткой бюджетных средств.

Из-за этого возникает ситуация, когда специальный закон гарантирует определенные льготы, но на практике люди не могут ими воспользоваться. По мнению депутатов, такая практика противоречит законодательству и нарушает право ветеранов на социальную защиту.

Они также напоминают, что и Конституционный Суд, и Верховный Суд неоднократно подчеркивали: закон о Государственном бюджете не может изменять или отменять льготы, предусмотренные другими законами. Если государство хочет пересмотреть социальные гарантии, для этого необходимо изменить именно профильный закон.

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Что изменится для ветеранов

Законопроект предусматривает изменения в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

В частности, предлагается установить, что органы государственной власти и местного самоуправления не будут иметь права не только ограничивать льготы ветеранов своими решениями, но и вводить дополнительные требования для их получения.

Например, предлагается запретить ставить право на льготы в зависимость от дохода семьи ветерана, если такого условия нет в законе.

Отдельно депутаты хотят закрепить норму, согласно которой нехватка бюджетного финансирования не может служить основанием для отмены или сокращения льгот, компенсаций, социальных гарантий или других прав ветеранов.

Если законопроект будет принят, ограничить льготы ветеранам посредством других нормативных актов или из-за дефицита бюджета станет значительно сложнее.

Кроме того, государственные органы не смогут самостоятельно придумывать новые условия для получения льгот. Все критерии должны быть определены исключительно законом, а не подзаконными актами или решениями отдельных ведомств.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько компенсируют за коммунальные услуги участникам боевых действий. Эта льгота монетизирована и ежемесячно выплачивается на карту. В августе ветераны получат суммы, начисленные в соответствии с социальными нормативами.

Также Новини.LIVE писали об основаниях для отмены статуса УБД. Вместе с ним ветеран теряет все льготы и социальные гарантии. Такое решение может быть принято по нескольким причинам.