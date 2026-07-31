Ветеранам-предпринимателям упростят процедуру продления аренды и разрешений — законопроект в Раде

Мужчина в форме ВСУ подписывает ткань, МАФ. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ветеран открывает киоск или небольшой магазин, а через год местные власти отказываются продлить аренду. Просто потому, что "что-то не так" с документами. Именно таких ситуаций Верховная Рада хочет избавиться в новом законопроекте, который защитит бизнес ветеранов от бюрократических ловушек военного времени.

О деталях нового законопроекта сообщила Судебно-юридическая газета, передают Новини.LIVE.

Откуда взялась проблема

Речь идет о законопроекте №15047. Во время войны действует правило: сроки обращения за государственными услугами не истекают, а возобновляются только после завершения военного положения. Так определено отдельным постановлением правительства. Но на практике все гораздо сложнее.

Отдельные местные органы власти и самоуправления все равно отказываются продлевать ветеранам паспорта привязки для временных сооружений, расторгать аренду коммунального имущества или вообще изымать объекты благоустройства, которыми те пользовались для работы. Именно эти пробелы и пытается устранить новый законопроект.

В чем суть инициативы

Депутаты предлагают ввести принцип "автоматического продления". Это сделано для того, чтобы не заставлять предпринимателей каждый раз переподтверждать документы.

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Если срок действия разрешения или договора приходится на период войны, он продлевается автоматически. Причем еще на дополнительные полгода после окончания военного положения. Аукционы и повторные согласования в таком случае не понадобятся.

Идея затрагивает сразу три сферы предпринимательской деятельности ветеранов:

Размещение временных торговых объектов. Участие в благоустройстве территорий. Аренду коммунального и государственного имущества.

Кому достанутся новые гарантии

Льгота предназначена не только для самих ветеранов и участников боевых действий. Воспользоваться ею смогут и члены их семей, а также семьи погибших защитников и защитниц Украины. Законопроект касается и предпринимателей-работодателей, у которых работают как минимум двое ветеранов или людей с инвалидностью вследствие войны.

Что это изменит на практике

Результат, на который рассчитывают инициаторы законопроекта — устранить риск потерять, возможно, дело всей жизни кого-то из-за формальности, которую просто не успели оформить вовремя.

Вместо бюрократической беготни по кабинетам ветераны получат систему, в которой государство само продлевает срок действия необходимых документов, а не ждет, пока предприниматель придет и докажет свое право на это.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что участники боевых действий имеют право на компенсацию в размере 75% от стоимости коммунальных услуг. Это право имеют не только ветераны, но и члены их семей. Компенсация будет начисляться только тем, кто не превысил порог социальных нормативов.

Также Новини.LIVE сообщали, что выселение из квартиры не освобождает арендаторов от оплаты долгов за коммунальные услуги. В суд обращалось КП "Черновцыводоканал", которое требовало взыскания задолженности за предоставленные услуги. Арендаторка отказывалась платить, перекладывая свой долг на владельца квартиры.