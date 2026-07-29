Долги за коммуналку после выселения из квартиры: суд поставил точку, кто должен заплатить

Освобождает ли выселение из квартиры от уплаты задолженности за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Если вы живете в квартире, но не являетесь её владельцем, это ещё не означает, что вас не могут обязать оплатить задолженность за коммунальные услуги. Такое решение принял суд по делу №727/3689/25, которое касалось неоплаченных счетов за водоснабжение и водоотведение.

О том, могут ли заставить человека оплатить долги за коммунальные услуги после выселения из квартиры, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на издание "На Пенсии".

Что послужило основанием для судебного иска

В суд обратилось КП "Черновцыводоканал", которое требовало взыскать с женщины задолженность за водоснабжение и водоотведение. Изначально сумма иска составляла почти 25 тысяч гривен, но после перерасчета ее уменьшили до 16 584,71 грн. Долг накопился за период с мая 2017 года по март 2024 года.

В предприятии пояснили, что женщина годами проживала в квартире, пользовалась водой и другими коммунальными услугами, но не оплачивала их.

Какое решение принял суд

Суд первой инстанции установил, что женщина действительно проживала в квартире вместе с семьёй именно в тот период, когда возник долг. Поэтому её обязали оплатить потребленные услуги. С таким решением согласился и Черновицкий апелляционный суд.

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Освобождает ли выселение из квартиры от уплаты долгов за коммунальные услуги

В апелляции женщина заявляла, что уже давно не является владелицей квартиры, поэтому долг должен оплачивать новый владелец. Также она утверждала, что находилась за границей, и ссылалась на решение суда о своем выселении.

Однако суд отметил, что закон обязывает оплачивать коммунальные услуги не только собственников жилья. Ответственность могут нести и совершеннолетние лица, которые фактически проживают или зарегистрированы в квартире.

Кроме того, суд обратил внимание на то, что само по себе решение о выселении еще не означает, что человек перестал пользоваться жильем. В ходе рассмотрения дела было установлено, что женщина с семьей фактически выехала из квартиры только в феврале 2025 года после завершения исполнительного производства.

Не сработал и аргумент о проживании за границей. Данные о пересечении государственной границы подтверждали лишь выезды из Украины, но не доказывали, что женщина постоянно проживала в другой стране.

Поэтому решающее значение имеет не только право собственности на квартиру, но и то, кто фактически пользовался жильем и коммунальными услугами.

Если человек проживал в квартире и пользовался водой, водоотведением или другими услугами, его могут обязать оплатить задолженность, даже если он не является собственником и не подписывал письменный договор с поставщиком услуг.

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