Должникам по коммунальным услугам грозят штрафы и отключения: за что придется доплачивать в 2026 году

В каких случаях к должникам за электроэнергию применяются штрафные санкции. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Несвоевременная оплата счетов за электроэнергию может привести не только к накоплению задолженности. Если затянуть с оплатой, придется за свой счет покрывать еще и дополнительные начисления, а в случае длительной неуплаты поставщик имеет право прекратить электроснабжение.

О том, в каких случаях украинцам могут начислить штраф за задолженность по электроэнергии, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на ООО "Черкассыэнергосбыт".

В каких случаях должникам за электроэнергию придется заплатить "штраф"

В Украине оплачивать потребленную электроэнергию необходимо до 20 числа месяца, следующего за расчетным. Если к этому сроку средства не поступили, задолженность автоматически считается просроченной.

Именно с этого момента к сумме задолженности начинают применяться дополнительные финансовые начисления, из-за чего общая сумма к уплате постепенно растет.

За что приходится доплачивать должникам за электроэнергию

За просроченную оплату потребителям начисляют компенсацию инфляционных потерь, а также 3% годовых за весь период просрочки. Окончательная сумма зависит от того, насколько велик долг и как долго он остается непогашенным.

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Например, если задолженность за электроэнергию составляет 1000 гривен, дополнительные начисления могут составить около 150 гривен. Если же не оплачивать счет дольше, эта сумма будет и дальше увеличиваться.

В компании также сообщили, что с 1 июля такие финансовые санкции автоматически применяются ко всем потребителям, имеющим просроченную задолженность. При этом расчет произведен за весь период неуплаты. В дальнейшем такие начисления будут производиться регулярно.

Могут ли отключить электроэнергию за долги

Если долг не погашать в течение длительного времени, поставщик имеет законное право прекратить подачу электроэнергии. Чтобы восстановить подачу, потребителю придется:

полностью погасить задолженность;

оплатить расходы на отключение и повторное подключение;

подождать от трех до пяти рабочих дней, пока услугу восстановят.

Кроме того, если дело дойдет до судебного взыскания долга, к основной сумме задолженности добавятся еще и расходы, связанные с судебным разбирательством.

Как избежать накопления долгов за свет

Специалисты советуют регулярно проверять состояние личного счета и не допускать накопления задолженности. Сделать это можно через личный кабинет, Telegram-бот, официальный сайт поставщика или обратившись в Центр обслуживания потребителей.

Если же возникли финансовые трудности, не стоит ждать, пока долг станет ещё больше. В компании рекомендуют как можно раньше обратиться к поставщику электроэнергии, чтобы обсудить возможные варианты урегулирования задолженности. Это поможет избежать дополнительных финансовых начислений, судебных исков и возможного отключения электроснабжения.

Что грозит должникам за газ в 2026 году

Чтобы не возникло проблем с газоснабжением, важно оплачивать все счета своевременно. За услугу распределения газа необходимо рассчитаться до 20 числа текущего месяца. Оплату за потребленный природный газ по годовому тарифу следует внести до 25 числа следующего месяца.

Если потребитель игнорирует предупреждения и не погашает задолженность, поставщик имеет право прекратить подачу газа. При этом для повторного подключения недостаточно просто оплатить задолженность. Придется еще оплатить работы по отключению и повторному подключению газа.

Задолженность за коммунальные услуги также может стать причиной потери субсидии. Это касается случаев, когда задолженность не погашается более трех месяцев, а ее сумма превышает 680 гривен.

Чтобы возобновить газоснабжение, необходимо полностью погасить задолженность, обратиться к местному оператору газораспределительной сети, подать необходимые документы и обеспечить специалистам доступ к газовому оборудованию для проверки и повторного запуска газа.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине могут изменить правила, по которым для населения рассчитывают стоимость электроэнергии. В частности, предлагается пересмотреть трехзонный тариф и обновить коэффициенты, применяемые в зависимости от времени суток.

Также Новини.LIVE сообщали, что если квартира, дом или другое имущество были приобретены во время брака, в отдельных случаях их могут использовать для погашения долгов одного из супругов. Однако это не означает, что все долги мужа или жены автоматически считаются общими.