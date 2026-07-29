Борги за комуналку після виселення з квартири: суд поставив крапку, хто має заплатити

Чи звільняє виселення з квартири від сплати комунальних боргів. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Якщо ви живете у квартирі, але не є її власником, це ще не означає, що вас не можуть зобов’язати сплатити борги за комунальні послуги. Таке рішення ухвалив суд у справі №727/3689/25, яка стосувалась несплачених рахунків за водопостачання та водовідведення.

Про те, чи можуть людину змусити оплатити борги за комуналку після виселення з квартири, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на видання "На Пенсії".

Що стало підставою для судового позову

До суду звернулося КП "Чернівціводоканал", яке вимагало стягнути з жінки борг за водопостачання та водовідведення. Спочатку сума позову становила майже 25 тисяч гривень, але після перерахунку її зменшили до 16 584,71 грн. Борг накопичився за період із травня 2017 року до березня 2024 року.

У підприємстві пояснили, що жінка роками проживала у квартирі, користувалася водою та іншими комунальними послугами, але не оплачувала їх.

Яке рішення ухвалив суд

Суд першої інстанції встановив, що жінка дійсно жила у квартирі разом із сім’єю саме в той період, коли виник борг. Тому її зобов’язали сплатити за спожиті послуги. З таким рішенням погодився і Чернівецький апеляційний суд.

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Чи звільняє виселення з квартири від сплати боргів за комуналку

В апеляції жінка заявляла, що давно не є власницею квартири, тому борг має оплачувати новий власник. Також вона стверджувала, що перебувала за кордоном, і посилалася на рішення суду про своє виселення.

Однак суд зазначив, що закон зобов’язує оплачувати комунальні послуги не лише власників житла. Відповідальність можуть нести й повнолітні люди, які фактично проживають або зареєстровані у квартирі.

Крім того, суд звернув увагу, що саме рішення про виселення ще не означає, що людина перестала користуватися житлом. Під час розгляду справи встановили, що жінка з родиною фактично виїхала з квартири лише у лютому 2025 року після завершення виконавчого провадження.

Не спрацював і аргумент про проживання за кордоном. Дані про перетин державного кордону підтверджували лише виїзди з України, але не доводили, що жінка постійно жила в іншій країні.

Тож вирішальне значення має не лише право власності на квартиру, а й те, хто фактично користувався житлом і комунальними послугами.

Якщо людина проживала у квартирі та користувалася водою, водовідведенням чи іншими сервісами, її можуть зобов’язати сплатити борг, навіть якщо вона не є власником і не підписувала письмовий договір із постачальником послуг.

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