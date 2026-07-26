Погрози, тиск і дзвінки близьким: які методи колекторів незаконні в Україні

Обмеження для колекторів в Україні. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Багато українців вважають, що якщо є борг по кредиту, то доведеться миритися з постійними дзвінками, повідомленнями та погрозами від колекторів. Насправді це не так. Закон чітко визначає, що колекторам можна робити, а що — ні.

Про те, що заборонено робити колекторам та що робити, якщо ваші права порушують, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Наказ — спадкове, сімейне, військове право".

Хто може телефонувати українцям через прострочений борг

Перш за все, працювати з боржниками мають право лише колекторські компанії, які внесені до реєстру Національного банку України. Якщо компанії в реєстрі немає, це вже може свідчити про порушення законодавства.

Ці правила стосуються насамперед прострочених споживчих кредитів, оформлених у банках або мікрофінансових організаціях. На приватні борги між фізичними особами, наприклад за розпискою, вони не поширюються.

Що заборонено робити колекторам в Україні

Закон також обмежує час і частоту спілкування. Колектори можуть телефонувати або надсилати повідомлення лише з 9:00 до 20:00, а кількість контактів за одним кредитом не повинна перевищувати двох на добу. Нічні дзвінки чи десятки викликів протягом дня вважаються порушенням.

Читайте також:

Окремо закон захищає родичів, друзів, колег і роботодавців боржника. Колектори не мають права повідомляти їм про борг, вимагати його погашення або чинити на них будь-який тиск. Винятки можливі лише для поручителів, спадкоємців або осіб, які дали на це окрему згоду.

Погрози, шантаж, психологічний тиск чи залякування також заборонені. Колектори не можуть погрожувати арештом майна, виселенням або "описом майна" без рішення суду. Поширені історії про так звані "виїзні групи" найчастіше є способом психологічного впливу, адже без згоди людини ніхто не має права заходити до її житла.

Під час першого контакту представник колекторської компанії повинен назвати своє ім'я, компанію, від імені якої звертається, підставу вимоги та точний розмір заборгованості. Якщо ці дані приховують або повідомляють неправдиву інформацію, це також вважається порушенням.

Ще одне поширене питання стосується боргів померлих родичів. Закон передбачає, що обов'язок їх сплачувати виникає лише після офіційного прийняття спадщини. При цьому відповідальність спадкоємця обмежується вартістю отриманого майна.

Що робити в разі порушення ваших прав

Якщо колектори порушують закон, юристи радять збирати докази:

робити скриншоти;

зберігати повідомлення;

записувати телефонні розмови;

фіксувати дату й час кожного контакту.

Після цього можна звернутися зі скаргою до Національного банку України, який контролює діяльність колекторських компаній. За встановлені порушення їм можуть загрожувати штрафи від 51 до 102 тисяч гривень. Якщо ж лунають погрози фізичною розправою або заподіянням шкоди, слід звертатися до поліції.

Фахівці також застерігають не довіряти обіцянкам так званих "антиколекторів", які гарантують швидке списання всіх боргів. У разі конфлікту варто діяти виключно в межах закону, вимагати документи, фіксувати порушення та за потреби звертатися за допомогою до юристів.

Раніше Новини.LIVE писали, що чимало людей думають, що через великі борги можуть залишитися без усього майна. Насправді закон захищає певні речі — їх не можна арештувати чи забрати навіть за рішенням суду.

Також Новини.LIVE писали, що якщо квартиру, будинок або інше майно подружжя купило під час шлюбу, в окремих випадках його можуть використати для погашення боргу одного з подружжя. Але це не означає, що кожен борг автоматично вважається спільним.