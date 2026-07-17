Борги чоловіка чи дружини можуть стягнути зі спільного майна: коли це законно

Подружжя читає документи, вилучення меблів. Фото: Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Квартира, будинок чи інше майно, яке подружжя придбало під час шлюбу, у деяких випадках може бути використане для погашення боргів чоловіка або дружини. Але це не означає, що будь-який борг автоматично стає спільним.

Коли відповідати за борги доведеться всій родині, і які є винятки, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Все залежить від того, навіщо людина брала гроші і куди їх витратила. Якщо, наприклад, чоловік взяв позику на ремонт квартири, купівлю житла чи інші сімейні потреби, суд може визнати, що цей борг стосується обох.

Тобто важливо не лише те, хто підписував договір, а й те, для чого були потрібні ці кошти.

Коли борг одного з подружжя може стати спільним

За законом, майно, яке чоловік і дружина придбали під час шлюбу, зазвичай вважається спільним. Так само і великі витрати сім’ї часто розглядаються як спільна справа.

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Якщо один із подружжя уклав важливу угоду — наприклад, продав квартиру чи інше цінне майно, — для цього потрібна згода другого. Якщо такої згоди не було, угоду можна спробувати оскаржити в суді.

Але якщо людина взяла гроші і витратила їх на сім’ю, другому з подружжя буде складніше довести, що це був лише особистий борг.

Що може статися з майном через борги

Якщо є рішення суду про стягнення боргу, виконавці можуть накласти арешт на майно, заблокувати рахунки або продати майно, щоб повернути гроші кредитору.

Але спочатку мають з’ясувати, чи належить це майно боржнику особисто, чи воно є спільною власністю сім’ї.

Окремо закон передбачає випадки, коли спільне майно можуть використати для погашення шкоди, наприклад, якщо буде доведено, що воно було придбане за гроші, отримані незаконним шляхом.

Вирок Верховного Суду

Верховний Суд розглянув справу, де один із подружжя взяв велику позику — 372 тисячі доларів США. Другий із подружжя особисто договір не підписував, але суд пояснив: це не завжди означає, що людина не має стосунку до боргу.

Якщо буде доведено, що гроші пішли на потреби сім’ї, відповідати за такий борг можуть обоє.

Також суд зазначив, що борги можна прив’язувати до іноземної валюти. Тобто якщо в договорі була вказана сума в доларах, повертати її потрібно у гривнях за курсом, який визначений умовами договору.

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