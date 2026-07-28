Цены в АТБ сместились на новые позиции: сколько минимально нужно потратить на десяток (фото)

Покупатель в супермаркете, куриные яйца. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинские потребители продолжают покупать яйца в супермаркетах по выгодным ценам. Некоторые сети регулярно устанавливают скидки на востребованный продукт и отдают намного дешевле поштучный товар. В АТБ, в частности, стоимость нефасованных яиц вышла на новый уровень.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят куриные яйца в АТБ и других супермаркетах Украины.

Цены на яйца в Украине

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится в диапазоне 58,93-59,30 грн по состоянию на вторник, 28 июля. Индекс потребительских цен составил 92,26%, то есть продукт подешевел ориентировочно на 7,74% по сравнению с июнем. Нисходящая динамика отчетливо прослеживается по колебаниям показателей в супермаркетах.

Поштучные яйца стоят довольно дешево, хотя в первой половине июля цены в некоторых сетях были ниже. В АТБ, в частности, одно яйцо стоит 3,43 грн, поэтому за десяток придется отдать 34,30 грн. Для сравнения, 14 июля нефасованный продукт обходился в 2,28 грн/шт.

Стоимость нефасованных яиц в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Мы промониторили онлайн-магазины популярных в Украине продуктовых сетей и узнали, сколько минимально нужно заплатить за упаковку яиц. Во вторник, 28 июля, результат оказался таким:

Читайте также:

Сільпо — 41,57 грн;

Новус — 47,87 грн;

АТБ — 47,90 грн (со скидкой 43,90 грн);

Варус — 49,90 грн (со скидкой 29,90 грн);

Ашан — 54,60 грн;

Метро — 55 грн;

МегаМаркет — 60 грн;

Фора — 61,90 грн (по скидке 43,90 грн).

Поштучные яйца покупать в супермаркетах выгоднее: в Варусе отдают по 2,49 грн/шт. (без скидки 2,99 грн/шт.), в Форе — по 3,39 грн/шт., в Ашане — по 3,10 грн/шт., в МегаМаркете — по 4,50 грн/шт.

Почему многие кассы в АТБ не работают

Ранее мы рассказывали, что в супермаркетах АТБ очень часто работает одна-две кассы, даже когда залы заполнены посетителями. Спрашивается, почему так происходит и где в часы пик находятся кассиры. Бывший управляющий нескольких магазинов АТБ рассказал, как проходит организация работы.

"Если магазин находится на территории, где большой поток людей, то полки в прямом смысле просто выносят. И продавцы должны все это заполнять. Поэтому часто они на своих отделах работают, а на кассе сидит один "дежурный" кассир", — пояснил парень.

Оказывается, в АТБ правила штатных должностей разрешают совмещение нескольких функций, например, кассира и работника, раскладывающего продукты на полки. В то же время супермаркеты в Украине страдают из-за дефицита персонала, поэтому четко разделять обязанности удается далеко не всегда.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в супермаркетах АТБ начали продавать новые товары. В некоторых магазинах появились вертикальные витрины с горячими блюдами. Потребители могут приобрести готовую пиццу, картофель фри, сырники, блины, хот-доги и многое другое.

Также Новини.LIVE рассказывали, что делают с просроченными товарами в АТБ. Если срок годности продукта истек, его не выбрасывают. Такие продукты заливают химической жидкостью, фиксируя весь процесс утилизации на камеру.