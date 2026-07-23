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Главная Экономика Украинцев провоцируют на покупки: что случилось с ценами на яйца в супермаркетах

Украинцев провоцируют на покупки: что случилось с ценами на яйца в супермаркетах

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2026 17:12
Цены на яйца в постоянном движении: будет ли удар по бюджету и что стало со стоимостью продукта
Куриные яйца в супермаркетах, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В украинских супермаркетах цены на куриные яйца продолжают умеренно колебаться. Некоторые сети снижают стоимость востребованного продукта, а через неделю возвращают цены на прежний уровень. Мы выяснили, какую минимальную сумму придется отдать потребителям за упаковку яиц.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на яйца в супермаркетах Украины.

Сколько стоит упаковка яиц

По данным Минфина, средняя стоимость упаковки куриных яиц категории С1 достигает 59,50 грн по состоянию на 23 июля 2026 года. В то же время в супермаркетах можно найти более дешевые варианты: доступны выгодные скидки плюс есть возможность приобрести нефасованный продукт. В Варусе, например, поштучные яйца продают по 2,09 грн.

Мы проанализировали официальные интернет-магазины популярных в Украине сетей супермаркетов и выяснили, какая минимальная цена за упаковку яиц. По состоянию на четверг, 23 июля, результаты оказались такими:

  • Сільпо — 41,57 грн;
  • Варус — 49,90 грн (со скидкой 29,90 грн);
  • Новус — 47,87 грн;
  • АТБ — 47,90 грн (со скидкой 43,90 грн);
  • Метро — 55 грн;
  • Фора — 55,90 грн (со скидкой 43,90 грн);
  • Ашан — 55,70 грн;
  • МегаМаркет — 60 грн.
Цены на куриные яйца
Стоимость куриных яиц в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Новые товары в супермаркетах АТБ

Ранее мы рассказывали, что в одном из винницких магазинов АТБ заметили пустую вертикальную витрину. Пользовательница социальной сети Threads сообщила, что оборудование подготовили для новых товаров — готовых горячих блюд. Вскоре их будут продавать во многих маркетах.

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"Будет немало блюд, хотя о ценах пока ничего не говорят. То есть не только в отделе выпечки можно будет купить хот-доги. Там будут и сырники, и горячие блины. Большой выбор хот-догов. И даже жареные крылышки", — рассказала девушка.

Тепловые витрины пока не работают, однако запуск продаж ожидается, по словам украинки, ориентировочно 24-25 июля. Неизвестно, получат ли все супермаркеты АТБ новое оборудование, ведь в "синих" магазинах отделов меньше, чем в "черных".

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что означают отметки С1, С2 и С0 на куриных яйцах. Маркировка указывает лишь на размеры продукта: С2 — столовые яйца самого маленького размера, С0 — крупнее средних. В некоторых супермаркетах Украины можно найти яйца высшей категории.

Также Новини.LIVE рассказывали, куда девают просроченные продукты в АТБ. Товары с истекшим сроком годности не отдают сотрудникам, а утилизируют. Их заливают химической жидкостью, которая делает их непригодными для употребления, а весь процесс фиксируют на камеру.

супермаркет цены на продукты куриные яйца
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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