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Главная Экономика Цены на куриные яйца "развернулись": сколько стоит одна штука в АТБ

Цены на куриные яйца "развернулись": сколько стоит одна штука в АТБ

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2026 17:12
Цены на яйца в АТБ резко пошли вверх: на сколько подорожал продукт в супермаркетах (фото)
Цены на куриные яйца в Украине. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

После продолжительного снижения цен на яйца в АТБ и других супермаркетах показатели начали умеренно расти. Это ослабило возможности потребителей экономить деньги на востребованном продукте. Мы узнали, что произошло со стоимостью поштучных куриных яиц в Украине на вторник, 21 июля.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят нефасованные яйца в украинских супермаркетах.

Цены на поштучные яйца в Украине

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 доходит до 59,50 грн. Индекс потребительских цен в июле составил 92,40%, то есть продукт подешевел на 7,60% по сравнению с июнем 2026 года.

Ровно неделю назад, 14 июля, поштучные яйца в АТБ стоили 2,28 грн, а за десяток нужно было отдать 22,80 грн. В этот вторник, 21 июля, стоимость поднялась до 3,43 грн/шт., а десяток обойдется в 34,30 грн.

Яйца в АТБ
Стоимость поштучных яиц в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Самая дешевая упаковка стоит в АТБ 47,90 грн без скидки, то есть экономия доходит до 13,60 грн. За такие деньги удастся купить еще три яйца дополнительно. В других супермаркетах цены тоже поднялись: в Варусе — 2,09 грн/шт. вместо 1,99 грн, в Ашане — 2,60 грн/шт. вместо 2,30 грн, в Форе — 2,59 грн/шт. вместо 2,26 грн.

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Что означает маркировка на яйцах

Ранее мы рассказывали, какие значения имеют отметки C1, C2 и С0 на куриных яйцах. Буква указывает на принадлежность продукта к категории столовых — именно их чаще всего продают в супермаркетах. Цифра отвечает за вес, а именно:

  • С2 — от 45 до 54,9 г;
  • С1 — от 55 до 64,9 г;
  • С0 — от 65 до 74,9 г;
  • В (высшая категория) — 75 г и больше.

То есть маркировка указывает лишь на размер куриных яиц и не влияет на вкус, цвет желтка, питательную ценность или качество. В то же время, если две упаковки с яйцами С1 и C2 стоят почти одинаково, выгоднее покупать продукт с отметкой С1, поскольку он предполагает больший вес.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что покупателям в Сільпо начали выдавать пакетики для овощей и фруктов. Они полностью бесплатны, в отличие от обычных бумажных сумок. Мы узнали, как потребители отреагировали на нововведения.

Также Новини.LIVE рассказывали, что сеть АТБ открыла магазин нового формата в Киеве. Среди основных отличий — фасад светло-серого цвета и меньшая площадь помещения. Ассортимент ничем не отличается от стандартных "синих" и "черных" АТБ.

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Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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