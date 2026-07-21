Ціни на яйця в АТБ різко пішли вгору: на скільки подорожчав продукт у супермаркетах (фото)

Ціни на курячі яйця в Україні. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Після тривалого зниження цін на яйця в АТБ та інших супермаркетах показники почали помірно зростати. Це послабило можливості споживачів заощаджувати кошти на затребуваному продукті. Ми дізналися, що сталося з вартістю поштучних курячих яєць в Україні станом на вівторок, 21 липня.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують нефасовані яйця в українських супермаркетах.

Ціни на поштучні яйця в Україні

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 доходить до 59,50 грн. Індекс споживчих цін у липні склав 92,40%, тобто продукт подешевшав на 7,60% порівняно з червнем 2026 року.

Рівно тиждень тому, 14 липня, поштучні яйця в АТБ коштували 2,28 грн, а за десяток потрібно було віддати 22,80 грн. Цього вівторка, 21 липня, вартість піднялася до 3,43 грн/шт., а десяток обійдеться у 34,30 грн.

Вартість поштучних яєць в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Найдешевша упаковка коштує в АТБ 47,90 грн без знижки, тобто економія доходить до 13,60 грн. За такі гроші вдасться купити ще три яйця додатково. В інших супермаркетах ціни теж піднялися: у Варусі — 2,09 грн/шт. замість 1,99 грн, в Ашані — 2,60 грн/шт. замість 2,30 грн, у Форі — 2,59 грн/шт. замість 2,26 грн.

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Що означають маркування на яйцях

Раніше ми розповідали, які значення мають позначки C1, C2 і С0 на курячих яйцях. Літера вказує на приналежність продукту до категорії столових — саме їх найчастіше продають у супермаркетах. Цифра відповідає за вагу, а саме:

С2 — від 45 до 54,9 г;

С1 — від 55 до 64,9 г;

С0 — від 65 до 74,9 г;

В (вища категорія) — 75 г і більше.

Тобто маркування вказує лише на розмір курячих яєць і не впливає на смак, колір жовтка, поживну цінність або якість. Водночас якщо дві упаковки з яйцями С1 і C2 коштують майже однаково, вигідніше купувати продукт із позначкою С1, оскільки він передбачає більшу вагу.

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