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Головна Економіка Ціни на курячі яйця "розвернулися": скільки коштує одна штука в АТБ

Ціни на курячі яйця "розвернулися": скільки коштує одна штука в АТБ

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2026 17:12
Ціни на яйця в АТБ різко пішли вгору: на скільки подорожчав продукт у супермаркетах (фото)
Ціни на курячі яйця в Україні. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Після тривалого зниження цін на яйця в АТБ та інших супермаркетах показники почали помірно зростати. Це послабило можливості споживачів заощаджувати кошти на затребуваному продукті. Ми дізналися, що сталося з вартістю поштучних курячих яєць в Україні станом на вівторок, 21 липня.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують нефасовані яйця в українських супермаркетах.

Ціни на поштучні яйця в Україні

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 доходить до 59,50 грн. Індекс споживчих цін у липні склав 92,40%, тобто продукт подешевшав на 7,60% порівняно з червнем 2026 року.

Рівно тиждень тому, 14 липня, поштучні яйця в АТБ коштували 2,28 грн, а за десяток потрібно було віддати 22,80 грн. Цього вівторка, 21 липня, вартість піднялася до 3,43 грн/шт., а десяток обійдеться у 34,30 грн.

Яйця в АТБ
Вартість поштучних яєць в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Найдешевша упаковка коштує в АТБ 47,90 грн без знижки, тобто економія доходить до 13,60 грн. За такі гроші вдасться купити ще три яйця додатково. В інших супермаркетах ціни теж піднялися: у Варусі — 2,09 грн/шт. замість 1,99 грн, в Ашані — 2,60 грн/шт. замість 2,30 грн, у Форі — 2,59 грн/шт. замість 2,26 грн.

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Що означають маркування на яйцях

Раніше ми розповідали, які значення мають позначки C1, C2 і С0 на курячих яйцях. Літера вказує на приналежність продукту до категорії столових — саме їх найчастіше продають у супермаркетах. Цифра відповідає за вагу, а саме:

  • С2 — від 45 до 54,9 г;
  • С1 — від 55 до 64,9 г;
  • С0 — від 65 до 74,9 г;
  • В (вища категорія) — 75 г і більше.

Тобто маркування вказує лише на розмір курячих яєць і не впливає на смак, колір жовтка, поживну цінність або якість. Водночас якщо дві упаковки з яйцями С1 і C2 коштують майже однаково, вигідніше купувати продукт із позначкою С1, оскільки він передбачає більшу вагу.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що покупцям у Сільпо почали видавати пакетики для овочів і фруктів. Вони повністю безплатні, на відміну від звичайних паперових торбинок. Ми дізналися, як споживачі відреагували на нововведення.

Також Новини.LIVE розповідали, що мережа АТБ відкрила магазин нового формату в Києві. Серед основних відмінностей — фасад світло-сірого кольору та менша площа приміщення. Асортимент нічим не відрізняється від стандартних "синіх" і "чорних" АТБ.

супермаркет ціни на продукти курячі яйця
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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