Які яйця кращі — С1 чи С2: українцям пояснили, як правильно вибирати

Жінка на кухні, яйця. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Багато українців, купуючи яйця, орієнтуються лише на ціну. Але позначки С1 чи С2 теж мають значення. Щоправда, вони не говорять про якість, смак чи користь продукту. Насправді це лише інформація про вагу яйця.

Що означає маркування і які яйця краще обрати для варіння, смаження чи випічки, розповідає Новини.LIVE з посиланням на ДСТУ 5028 "Яйця курячі харчові".

Що означають С1, С2, С0 та "В"

Літера "С" каже про те, що яйце належить до столових. Саме такі найчастіше продають у магазинах.

Цифра після літери вказує на вагу:

С2 — від 45 до 54,9 г;

С1 — від 55 до 64,9 г;

С0 — від 65 до 74,9 г;

В (вища категорія) — 75 г і більше.

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Чи відрізняються яйця за смаком

Насправді категорія не впливає ні на смак, ні на колір жовтка, ні на поживну цінність.

На якість яйця більше впливають:

чим годували курей;

у яких умовах їх утримували;

наскільки свіжим є продукт.

Тому позначка С1 не означає, що яйце корисніше за С2, адже воно лише більше за розміром.

Які яйця вигідніше купувати

Якщо упаковки С1 і С2 коштують майже однаково, вигідніше брати С1, тому що за ті самі гроші ви отримаєте більшу вагу продукту.

Якщо ж С2 продаються значно дешевше, вони можуть бути економнішою покупкою. Щоб не помилитися, потрібно дивитися не лише на ціну за десяток, а й на вартість кілограма. Її багато супермаркетів зазначають на цінниках.

Які яйця краще варити, а які — смажити

Для варіння найчастіше радять обирати С1 або С0. Вони мають оптимальне співвідношення білка і жовтка, тому добре підходять для яєць "вкруту". Але варто знати, що дуже свіжі яйця С0 іноді важче чистяться після варіння, адже щільний білок може прилипати до шкаралупи.

Для смаження також частіше обирають С0, адже вони містять більше білка і жовтка. Якщо готуєте яєчню чи омлет одразу на кількох людей, великих яєць знадобиться менше.

Чи має значення категорія у випічці

У більшості страв різниця між С1 і С2 майже непомітна. Але у випічці, де важливо точно дотримуватися пропорцій, вага яєць має значення.

Якщо рецепт розрахований на великі яйця, а ви використовуєте С2, може знадобитися ще одне яйце.

На що ще звернути увагу під час покупки

Експерти радять дивитися не лише на категорію, а й на:

цілісність шкаралупи;

дату сортування або пакування;

термін придатності;

умови зберігання у магазині.

Саме свіжість яйця набагато важливіша за його вагову категорію.

На що впливає колір яєць

Багато українців вважають, що коричневі яйця корисніші або якісніші за білі. Насправді це лише поширений міф. Колір шкаралупи залежить лише від породи курки. Птахи з білим пір’ям зазвичай несуть білі яйця, а руді — коричневі. На смак, поживну цінність чи користь для організму це ніяк не впливає.

Також колір шкаралупи не впливає на вартість продукту. У супермаркетах ціни на білі та коричневі яйця однакові, а різниця залежить від виробника, категорії чи торговельної мережі.

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