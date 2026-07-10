Ціни на білі та коричневі яйця в супермаркетах: на що впливає колір продукту

Білі та коричневі яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українці звикли купувати курячі яйця в супермаркетах білого чи коричневого кольору. Однак мало хто замислюється, чи впливає відтінок шкаралупи на ціну продукту, смак, якість або харчову цінність. Ми розібралися, чому кури несуть яйця різного кольору та чим вони відрізняються.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що треба знати про курячі яйця білого та коричневого кольору.

На що впливає колір яйця

Згідно з інформацією на YouTube-каналі "Історія на тарілці", колір шкаралупи ніяк не впливає на насиченість поживними елементами, користь для організму людини, якість продукту тощо.

Еволюційно склалося так, що птиця з білим пір'ям і мочками вух несе яйця білого кольору, а кури з рудим забарвленням — коричневі. Тобто значення має лише генетика, а не спеціальна дієта птиці, умови утримання чи інші фактори.

"Коричневий колір асоціюється з чимось фермерським, органічним, справжнім. Це психологія, яка змушує нас сприймати хліб у крафтовому папері як корисніший за той, що загорнутий у поліетилен. Упаковка формує сприйняття, навіть якщо всередині лежить щось однакове", — розповіли на YouTube-каналі.

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Можна зробити висновок, що споживачам не варто розділяти курячі яйця за кольором. Всі вони мають приблизно однакову харчову цінність та можуть відрізнятися лише за розміром. Навіть яскравий жовток не характерний виключно для коричневого продукту, а є результатом відповідного раціону птиці.

Ціни на білі та коричневі яйця

Українські супермаркети не встановлюють різні ціни на курячі яйця з білим і коричневим кольором шкаралупи. Ми промоніторили офіційні онлайн-магазини мереж і переконалися, що вартість продукту ніяк не залежить від його забарвлення. Станом на п'ятницю, 10 липня, мінімальна ціна упаковки прибуває на такому рівні:

Сільпо — 42,20 грн;

Фора — 43,90 грн;

АТБ — 47,90 грн;

Варус — 49,70 грн;

Новус — 52,39 грн;

Метро — 55 грн;

Ашан — 58,70 грн;

МегаМаркет — 60,50 грн.

Обираючи позицію в асортименті, споживачам варто орієнтуватися на ціну, а не колір, оскільки прямої кореляції між відтінком шкаралупи і вартістю яєць немає.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українці можуть придбати в супермаркетах і на ринках перші кавуни вітчизняного вирощування. Ми дізналися, скільки коштує улюблений літній продукт багатьох споживачів. Ціни починаються від 40 грн за кілограм у липні.

Також Новини.LIVE розповідали, коли вигідніше купувати продукти в супермаркетах. Знижки найчастіше встановлюють ввечері, оскільки магазинам необхідно звільнити місця на полицях. Плюс протягом дня закінчується термін придатності готової їжі.