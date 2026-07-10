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Главная Экономика Агро Белые и коричневые яйца: влияет ли цвет продукта на его стоимость или ценность

Белые и коричневые яйца: влияет ли цвет продукта на его стоимость или ценность

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2026 17:12
Цены на белые и коричневые яйца в супермаркетах: на что влияет цвет продукта
Белые и коричневые яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE
Ключевые моменты На что влияет цвет яйца Цены на белые и коричневые яйца Что еще нужно знать украинцам

Украинцы привыкли покупать в супермаркетах куриные яйца белого или коричневого цвета. Однако мало кто задумывается, влияет ли оттенок скорлупы на цену продукта, вкус, качество или пищевую ценность. Мы разобрались, почему куры несут яйца разного цвета и чем они отличаются.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что нужно знать о куриных яйцах белого и коричневого цвета.

На что влияет цвет яйца

Согласно информации на YouTube-канале "История на тарелке", цвет скорлупы никак не влияет на содержание питательных веществ, пользу для организма человека, качество продукта и т. д.

Эволюционно сложилось так, что птица с белым оперением и ушными мочками несет яйца белого цвета, а куры с рыжим оперением — коричневые. То есть значение имеет только генетика, а не специальная диета птицы, условия содержания или другие факторы.

"Коричневый цвет ассоциируется с чем-то фермерским, органическим, настоящим. Это психология, которая заставляет нас воспринимать хлеб в крафтовой бумаге как более полезный, чем тот, что завернут в полиэтилен. Упаковка формирует восприятие, даже если внутри лежит то же самое", — рассказали на YouTube-канале.

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Можно сделать вывод, что потребителям не стоит делить куриные яйца по цвету. Все они обладают примерно одинаковой пищевой ценностью и могут отличаться лишь по размеру. Даже яркий желток не является характерным исключительно для коричневого продукта, а является результатом соответствующего рациона птицы.

Цены на белые и коричневые яйца

Украинские супермаркеты не устанавливают разные цены на куриные яйца с белой и коричневой скорлупой. Мы проанализировали официальные интернет-магазины сетей и убедились, что стоимость продукта никак не зависит от его окраски. По состоянию на пятницу, 10 июля, минимальная цена за упаковку составляет:

  • Сільпо — 42,20 грн;
  • Фора — 43,90 грн;
  • АТБ — 47,90 грн;
  • Варус — 49,70 грн;
  • Новус — 52,39 грн;
  • Метро — 55 грн;
  • Ашан — 58,70 грн;
  • МегаМаркет — 60,50 грн.

Выбирая товар из ассортимента, потребителям стоит ориентироваться на цену, а не на цвет, поскольку прямой связи между оттенком скорлупы и стоимостью яиц нет.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы могут приобрести в супермаркетах и на рынках первые арбузы отечественного производства. Мы узнали, сколько стоит любимый летний продукт многих потребителей. Цены начинаются от 40 грн за килограмм в июле.

Также Новини.LIVE рассказывали, когда выгоднее покупать продукты в супермаркетах. Скидки чаще всего устанавливают вечером, поскольку магазинам необходимо освободить место на полках. К тому же в течение дня истекает срок годности готовой еды.

супермаркет цены на продукты куриные яйца
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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