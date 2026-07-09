Цены на арбузы начали снижаться: сколько стоят первые украинские бахчевые

Цены на арбузы в супермаркетах. Фото: УНИАН, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

На украинском потребительском рынке появилось больше арбузов местного выращивания. Цены в супермаркетах по-прежнему остаются на высоком уровне, поскольку предложение недостаточное. Однако ближе к сезону сбора урожая этот любимый летний продукт существенно подешевеет.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на арбузы в Украине.

Сколько стоят арбузы в июле

В Украине начали продавать первые арбузы из Николаевской и Одесской областей. Согласно информации на специализированном портале EastFruit, раннюю бахчевую продукцию удалось получить благодаря технологии выращивания под мульчирующей пленкой.

Цены в супермаркетах и на рынках довольно высокие, учитывая незначительные объемы поставок. Мы промониторили официальные онлайн-магазины популярных продуктовых сетей в Украине и выяснили, сколько нужно заплатить за килограмм (по состоянию на четверг, 9 июля):

Варус — 39,90 грн/кг;

Сільпо — 40 грн/кг;

АТБ — 44,89 грн/кг;

Метро — 45,76 грн/кг;

Ашан — 48,50 грн/кг;

МегаМаркет — 52,50 грн/кг;

Новус — 59,99 грн/кг;

Фора — 69,90 грн/кг.

Цены на арбузы и дыни в «Сильпо». Фото: скриншот

Какой сорт арбузов продают украинцам

Обзор ассортимента рынка "Столичный" в Киеве показал, что в основном потребителям предлагают попробовать арбузы сорта "Лузитана". Они отличаются сладким вкусом, сочной мякотью и желтым пятном на кожуре плодов, которое свидетельствует о естественном созревании.

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Предложение украинских арбузов остается небольшим в июле 2026 года. До этого наши граждане могли покупать импортный продукт, завезенный из Греции. Как только начнется сезонный сбор урожая в южных областях, баланс между спросом и предложением выровняется, а значит, цены пойдут на спад.

Ранее Новини.LIVE писали, когда украинцам стоит искать выгодные скидки в супермаркетах. Цены часто снижают вечером из-за истечения срока годности некоторых продуктов. Речь идет о кулинарии, свежей выпечке, фруктах/овощах, мясе и т. д.

Также Новини.LIVE рассказывали, как пользоваться "умными" тележками в Сильпо. Потребителям предложили нестандартный способ оплаты — через мобильное приложение супермаркета. Благодаря искусственному интеллекту тележка распознает товары и формирует счет.