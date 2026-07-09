Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Агро Скидки до 33% на куриные яйца: в каких супермаркетах искать выгодные цены украинцам

Скидки до 33% на куриные яйца: в каких супермаркетах искать выгодные цены украинцам

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2026 13:42
Цены на куриные яйца стали еще ниже: какие скидки установили супермаркеты Украины
Упаковка куриных яиц. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE
Ключевые моменты Скидки на яйца в супермаркетах Почему яйца в Украине подешевели Что еще нужно знать украинцам

Потребители в Украине могут экономить на продуктах питания, отслеживая скидки. Яйца в супермаркетах стоят в среднем около 50-60 грн за упаковку. Однако цены иногда снижают для стимулирования покупок.

Сайт Новини.LIVE рассказывает об актуальных скидках на куриные яйца в Украине по состоянию на четверг, 9 июля.

Скидки на яйца в супермаркетах

По данным Минфина, средняя стоимость упаковки куриных яиц категории С1 находится в диапазоне 59,80-61,50 грн. Минимальные цены начинаются от 47 грн. А со скидками удается покупать востребованный продукт еще выгоднее.

Мы проанализировали официальные интернет-магазины нескольких популярных сетей супермаркетов в Украине и выяснили, какие акционные предложения действуют для покупателей в четверг, 9 июля. Стоимость упаковки яиц со скидками такая:

  • Варус — 39,90 грн вместо 49,90 грн;
  • АТБ — 43,90 грн вместо 47,90 грн;
  • Фора — 53,90 грн вместо 63,40 грн.
Скидки до 33% на куриные яйца: в каких супермаркетах искать выгодные цены украинцам - фото 1
Куриные яйца со скидками в Варусе. Фото: скриншот

Кроме того, потребители могут сэкономить, выбирая в супермаркетах нефасованные яйца. Продукт, продаваемый поштучно, априори стоит дешевле, чем упакованный. В Варусе предлагают скидку 33%, благодаря чему одно яйцо можно купить за 1,99 грн вместо 2,99 грн. На продукт категории С0 действует скидка 13%, поэтому цена снизилась до 3,49 грн/шт. вместо 3,99 грн.

Читайте также:

Почему яйца в Украине подешевели

Еще в начале весны 2026 года продукт стоил около 70-80 грн за упаковку. Умеренное снижение цен началось ориентировочно в мае, что является стандартной ситуацией на потребительском рынке Украины. Этому есть несколько объективных объяснений.

Во-первых, зимой яйца всегда дорожают, учитывая уменьшение предложения. Куры в холодный сезон несут не столь активно плюс производителям приходится больше тратить на корм, электроэнергию, логистику, хранение и т.д.

Во-вторых, с пришествием лета на рынке появляется продукт от маленьких местных фермеров. Они полностью закрывают потребности потребителей, что позволяет сбалансировать спрос и предложение. Как результат, стоимость яиц падает и держится на низком уровне примерно до середины осени.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, когда в супермаркетах появляется больше скидок на продукты. Магазины часто запускают акции ближе к вечеру, поскольку необходимо освободить место на полках для новых поставок. Это выгодный период для поиска товаров по сниженной цене.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в супермаркете Сільпо появились тележки с искусственным интеллектом. С их помощью покупатели могут не стоять в очереди на кассе. Система позволяет оплачивать продукты через банковскую карту, привязанную к мобильному приложению.

супермаркет цены на продукты куриные яйца
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации