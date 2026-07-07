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Главная Экономика Цены, которых давно ждали украинцы: сколько стоят яйца в супермаркетах

Цены, которых давно ждали украинцы: сколько стоят яйца в супермаркетах

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2026 17:12
Цены на яйца стали по-летнему райскими: сколько стоит десяток в супермаркетах
Куриные яйца в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине продолжают умеренно снижаться цены на куриные яйца, хотя в большинстве супермаркетов они стабилизировались. Летом традиционно наступает сезон бюджетных продуктов, поскольку на рынке растет предложение от мелких производителей. Мы выяснили, что происходит с ценами в первой половине июля 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько минимально стоит упаковка яиц в супермаркетах Украины.

Цены на яйца в супермаркетах

По данным Минфина, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится в диапазоне 59,80-61,50 грн по состоянию на вторник, 7 июля. Индекс потребительских цен в июле составил 92,76%, то есть продукт подешевел на 7,24% по сравнению с июнем. В прошлом месяце индекс составлял 86,91%, что свидетельствует о замедлении снижения стоимости.

Мы промониторили онлайн-магазины популярных сетей супермаркетов в Украине и выяснили, какую минимальную сумму потребители должны заплатить за упаковку яиц. В некоторых магазинах цены скорректировали в сторону снижения:

  • Варус — 49,90 грн;
  • АТБ — 47,90 грн (было 50,90 грн);
  • Новус — 50,99 грн (было 52,39 грн);
  • Сільпо — 48,29 грн (было 52,17 грн);
  • Метро — 55 грн;
  • Ашан — 56,40 грн (было 57,50 грн);
  • Фора — 47,90 грн (было 57,90 грн);
  • МегаМаркет — 60,50 грн.
Цены на яйца
Минимальная стоимость куриных яиц в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Также подешевели яйца, продаваемые поштучно. Покупая нефасованный продукт, посетители супермаркетов могут существенно сэкономить. Например, в Варусе установили цену 1,99 грн/шт. (2,99 грн без скидки), то есть десяток обойдется потребителям всего в 20 грн. В Форе стоимость составляет 3,49 грн/шт., в Ашане — 3,40 грн/шт., в МегаМаркете — 5 грн/шт.

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Когда искать скидки в магазинах

Ранее мы рассказывали, в какое время суток супермаркеты чаще всего снижают цены на товары. Найти больше продуктов со скидками можно ближе к концу дня, то есть вечером. Во-первых, многие позиции в ассортименте не доживают до утра.

Иными словами, заканчивается срок годности свежей выпечки, рыбы, мяса, кулинарных изделий, некоторых овощей и фруктов. Сотрудники магазинов устраивают распродажи, чтобы реализовать как можно больше товаров до конца рабочего дня.

Во-вторых, часто продукты привозят ночью или рано утром, поэтому необходимо заранее освободить место на полках для новых поставок. В-третьих, если срок годности еды подходит к концу, магазинам выгоднее реализовать ее со скидкой, чем полностью потерять доход в случае списания.

В целом именно вечером наблюдается наибольший поток посетителей, поэтому магазины пытаются стимулировать потребителей к активным покупкам, снижая цены на некоторые товары.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в супермаркете Сільпо заметили "умные" тележки. Их оснастили экраном с искусственным интеллектом. Потребители могут формировать электронную корзину и оплачивать товары через мобильное приложение "Сільпо", не стоя в очереди на кассе.

Также Новини.LIVE сообщали, что цены на морепродукты могут вырасти во всем мире. Причина — дефицит анчоусов из-за сокращения вылова. Их стоимость выросла на 80% по сравнению с 2025 годом. Это может привести к удорожанию рыбы, которую выращивают на аквакультурных фермах.

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Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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