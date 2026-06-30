Супермаркеты переписали цены на яйца: сколько стоит одна упаковка летом 2026 года

Куриные яйца в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Летом в Украине резко упали цены на яйца в супермаркетах. Сети регулярно корректируют стоимость востребованного продукта, ориентируясь на баланс между спросом и предложением. В ближайшее время цены в магазинах будут колебаться в стабильном диапазоне без значительного роста.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на яйца в Украине в конце июня 2026 года.

Цены на яйца в супермаркетах

По данным Минфина, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 колеблется в диапазоне 59,99-61,50 грн. Индекс потребительских цен в июне составил 86,91% по сравнению с маем, то есть яйца подешевели на 13,09%. Динамику можно четко проследить по ценникам в супермаркетах.

Ровно неделю назад, 23 июня, средняя стоимость упаковки достигала 62,23 грн. Мы промониторили официальные онлайн-магазины известных сетей и выяснили, какую минимальную сумму должны заплатить потребители за один десяток яиц. Результат оказался таким:

Варус — 49,90 грн;

АТБ — 50,90 грн;

Новус — 50,99 грн (было 52,39 грн);

Сільпо — 52,17 грн (ранее 52,28 грн);

Метро — 55 грн (было 65 грн);

Ашан — 57,50 грн (было 62,10 грн);

Фора — 57,90 грн;

МегаМаркет — 60,50 грн.

Минимальная стоимость куриных яиц в Украине. Фото: Новини.LIVE

Максимальная экономия возможна при покупке яиц поштучно. В супермаркетах установили низкие цены на нефасованный продукт, благодаря чему потребители могут существенно сэкономить. Так, в Варусе одно яйцо стоит 2,59 грн (без скидки — 2,99 грн), в Ашане — 3,30 грн, в Форе — 3,48 грн, в МегаМаркете — 5 грн.

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Почему покупатели в АТБ переплачивают на кассе

Ранее мы рассказывали, что не так с ценниками в супермаркетах АТБ. Потребителям нередко приходится переплачивать на кассе, хотя при самостоятельном подсчете общая сумма получалась меньше. Причина — в мелком тексте, указанном на ценниках.

Во-первых, скидки часто устанавливают на конкретную дату, а ценники с меньшей ценой выставляют заранее. В результате люди считают, что скидка уже активна, хотя на самом деле она начнет действовать через несколько дней.

Во-вторых, на ценнике может быть указана стоимость, актуальная при сканировании мобильного приложения АТБ на кассе. Чтобы узнать об этом, необходимо внимательно прочитать текст, иначе условия скидки будут озвучены уже во время расчета.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, как работает округление суммы в чеках за товары. Поскольку монеты мелких номиналов изъяли из обращения, расходы в супермаркетах при расчете наличными округляют. Однако украинцы до сих пор могут расплачиваться копейками номиналом 10 и 50.

Также Новини.LIVE рассказывали, какую информацию скрывают на ценниках в АТБ. Мелким шрифтом указывается стоимость не за единицу товара, а за конкретный вес, например, 100 г или килограмм. Кроме того, размещается отметка об участии в программе "Национальный кэшбэк", которая позволяет сэкономить деньги.