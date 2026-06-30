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Головна Економіка Витрати полетіли вниз: які ціни на курячі яйця встановили супермаркети влітку

Витрати полетіли вниз: які ціни на курячі яйця встановили супермаркети влітку

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2026 17:12
Супермаркети переписали ціни на яйця: скільки коштує одна упаковка влітку 2026 року
Курячі яйця в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Влітку в Україні різко впали ціни на яйця у супермаркетах. Мережі регулярно переписують вартість затребуваного продукту, орієнтуючись на баланс між попитом і пропозицією. Найближчим часом показники у магазинах будуть коливатися у сталому діапазоні без значного зростання.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на яйця в Україні наприкінці червня 2026 року.

Ціни на яйця в супермаркетах

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 коливається у діапазоні 59,99-61,50 грн. Індекс споживчих цін у червні склав 86,91% порівняно з травнем, тобто яйця подешевшали на 13,09%. Динаміку можна чітко прослідкувати на цінниках у супермаркетах.

Рівно тиждень тому, 23 червня, середня вартість упаковки доходила до 62,23 грн. Ми промоніторили офіційні онлайн-магазини відомих мереж і дізналися, яку мінімальну суму повинні заплатити споживачі за один десяток яєць. Результат виявився таким:

  • Варус — 49,90 грн;
  • АТБ — 50,90 грн;
  • Новус — 50,99 грн (було 52,39 грн);
  • Сільпо — 52,17 грн (було 52,28 грн);
  • Метро — 55 грн (було 65 грн);
  • Ашан — 57,50 грн (було 62,10 грн);
  • Фора — 57,90 грн;
  • МегаМаркет — 60,50 грн.
Ціни на яйця в супермаркетах
Мінімальна вартість курячих яєць в Україні. Фото: Новини.LIVE

Максимальна економія доступна з поштучними яйцями. В супермаркетах встановили низькі ціни на нефасований продукт, завдяки чому споживачі можуть суттєво економити. Так, у Варусі одне яйце коштує 2,59 грн (без знижки — 2,99 грн), в Ашані — 3,30 грн, у Форі — 3,48 грн, у МегаМаркеті — 5 грн.

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Чому покупці в АТБ переплачують на касі

Раніше ми розповідали, що не так із цінниками в супермаркетах АТБ. Споживачам нерідко доводиться переплачувати на касі, хоча під час самостійного підрахунку загальна сума виходила меншою. Причина — у дрібному тексті, що вказаний на цінниках.

По-перше, часто знижки встановлюють на конкретну дату, а цінники з меншою ціною виставляють заздалегідь. Як результат, люди вважають, ніби знижка активна, хоча насправді вона запрацює через кілька днів.

По-друге, на папері можуть писати вартість, актуальну при скануванні мобільного додатку АТБ на касі. Щоб дізнатися про це, необхідно вчитатися в текст, інакше умови знижки будуть озвучені вже під час розрахунку.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, як працює заокруглення суми в чеках за товари. Оскільки монети дрібних номіналів вилучили з обігу, витрати в супермаркетах при розрахунку готівкою заокруглюють. Однак українці досі можуть розплатитися копійками номіналом 10 і 50.

Також Новини.LIVE розповідали, яку інформацію приховують на цінниках в АТБ. Дрібним шрифтом пишуть вартість не за одиницю товару, а конкретну вагу, наприклад, 100 г або кілограм. Плюс розміщують позначку участі в програмі "Національний кешбек", яка дозволяє зекономити кошти.

супермаркет ціни на продукти курячі яйця
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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