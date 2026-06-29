Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Яку інформацію "приховують" маленькі позначки на цінниках в АТБ

Яку інформацію "приховують" маленькі позначки на цінниках в АТБ

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2026 15:45
Покупці можуть легко переплатити: що означають маленькі позначки на цінниках в АТБ
На що варто звертати увагу покупцям в супермаркетах "АТБ". Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Під час покупок в супермаркетах "АТБ" варто уважно дивитися не лише на вартість товару, а й на те, що написано на ціннику. Інакше на касі покупці можуть здивуватись, коли сума в чеку виявиться більшою, ніж вони очікували.

Про те, на яку інформацію на цінниках потрібно звертати увагу під час закупок в АТБ, розповідає редакція сайту Новини.LIVE

Чому вартість деяких товарів в АТБ може виявитись більшою, ніж очікували покупці

Найчастіше покупці потрапляють у таку ситуацію через те, що ціна вказана не за весь товар, а лише за 100 грамів. Так маркують вагові продукти — сир, ковбасу, цукерки, горіхи, м'ясні делікатеси та інші товари, які продаються на вагу. Якщо не звернути на це увагу, можна помилково подумати, що це вартість усієї упаковки.

Яка інформація "прихована" за спеціальними позначками на цінниках

Щоб не переплачувати, варто знати кілька позначок на цінниках:

  1. "Грн/шт" — вартість однієї одиниці товару.
  2. "Грн/100 г" — ціна за кожні 100 грамів продукту.
  3. Позначка UA означає, що товар бере участь у програмі "Національний кешбек". Якщо оплатити покупку банківською карткою, можна отримати частину витрачених коштів назад.
  4. QR-код на ціннику відкриває спеціальну пропозицію в мобільному застосунку. Після сканування учасники програми лояльності можуть купити товар ще дешевше.

Також у нижній частині цінника дрібним шрифтом зазвичай вказують дату друку, інформацію про акцію (наприклад, "Промо" або "Новинка") та внутрішній код товару.

Читайте також:

Тож перед тим, як покласти товар у кошик, варто витратити кілька секунд, щоб уважно ознайомитись з інформацією на цінниках. Це допоможе правильно визначити його реальну вартість, скористатися доступними знижками та уникнути несподіваних витрат на касі.

Раніше Новини.LIVE писали, що покупці в АТБ іноді стикаються з порушенням своїх прав. Наприклад, охорона може попросити показати, що лежить у сумці чи рюкзаку. Але працівники магазину не мають права вимагати такого огляду.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні під час розрахунку готівкою діють правила заокруглення. Після покупки в АТБ одна з українок запитала, за якими правилами касири видають решту, і поділилась інформацією у соцмережах.

АТБ супермаркет ціни на продукти
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації